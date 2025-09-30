Selección Colombia Sub 20 inició su camino en el Mundial de Chile: ganó 1-0 a Arabia Saudí

Selección Colombia Sub-20 celebra su primer gol ante Arabia Saudí en el Mundial de Chile. FOTO: Ricardo Moreira - FIFA/FIFA vía Getty Images / Ricardo Moreira - FIFA

Colombia debutó con un sufrido triunfo por 1-0 sobre Arabia Saudí, su participación en el Mundial sub-20 de Chile, en un partido en Talca que dominó en la mayor parte de las fases, pero que solo resolvió en el minuto 64 con un gol del extremo Óscar Perea.

La selección Cafetera mostró más ambición con el planteamiento de César Torres frente a un rival, dirigido por el brasileño Marcos Soares, que se mostró más cauto.

Los plantes de los saudíes se modificaron apenas pasado el primer cuarto con la salida por lesión de Saad Haqwi, prometedor delantero de Al Nasser, que cedió su lugar a Amar al Yuhaibi, del Al Hilal.

Los colombianos buscaron profundidad en busca del punta John Rentería, del CA Sarmiento argentino.

La primera acción de peligro no llegaría hasta el minuto 25, fruto de una jugada bien armada del ataque saudí que Rakan Al Ghamdi, volante de Al Nasser, desperdició con un tiro lejano desviado.

Apenas tres minutos después, Ziyad Al Ghamdi falló un remate franco.

Colombia porfió con Yeimar Mosquera, el defensor del Aston Villa inglés, que tuvo el gol en su cabeza en el minuto 45.

Y la habilidad tanto de Oscar Perea, Emilio Aristizabal y Carlos Sarabia, esté último, salido de Millonarios, puso dos balones de gol a sus compañeros que no hallaron arco. El delantero del Estrasburgo francés remató fuera un buen centro al área caso a la media hora de partido y el delantero de Fortaleza no armó bien para el remate su pierna derecha minutos después.

Con esta tónica, la segunda parte se reanudó con una Colombia más decidida a buscar el gol y un equipo saudí que se mantenía arropado, con las líneas retrasadas.

Torres movió el banquillo con la entrada de Neyser Villarreal, uno de los hombres con mayor caché del mundial, quien revolucionó el ataque.

Él propició la jugada que le dio a Colombia los primeros tres puntos en el torneo. El balón llegó a las botas de Jordan Barrera, y el centrocampista de Botafogo sirvió a Perea, que lo alojó con potencia en la red saudí.

Los mismos protagonistas pudieron aumentar la ventaja en el minuto 80, pero su buena combinación terminó lejos del vertical derecho de la portería de Hamed Yussef.

Los minutos finales sucedieron en tensión, con Arabia Saudí que quería y no podía, y una Colombia arropada que solo sufrió un pequeño susto en segundo minuto añadido cuando Al Yuhaybi disparó desde fuera del área. El balón se perdió pocos metros a la derecha de Jordan García.

