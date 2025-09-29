Así está la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 13: varios grandes en apuros

Este domingo se terminó la fecha 13 de la Liga BetPlay, una jornada llena de sorpresas y resultados que dejan a varios históricos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) como América, Cali, Millonarios y Deportivo Cali fuera de los ocho.

La jornada comenzó el viernes 26 de septiembre con el partido entre Once Caldas y Boyacá Chicó, juego que concluyó con una victoria aplastante 5-2 para el Blanco de Manizales.

Posteriormente, Fortaleza, a pesar de haber perdido su invicto, dio un golpe de autoridad al ganarle 2-1 al Atlético Bucaramanga, uno de los equipos que más regularidad ha tenido en el semestre.

La jornada continuó el sábado con el empate 2-2 entre el Deportivo Pereira y el Unión Magdalena, un resultado que terminó de hundir a ambos equipos, uno en la tabla del descenso y el otro en la parte baja de la tabla de clasificación.

Ese mismo día, Alianza Valledupar derrotó 3-1 a Llaneros y se metió con esos 3 puntos al grupo de los ocho clasificados. Otro de los partidazos de la jornada fue el del Deportes Tolima y el Independiente Medellín, compromiso que concluyó 2-3 a favor del DIM.

El sábado terminó con uno de los clásicos de Colombia: Atlético Nacional vs. Millonarios. El cuadro ‘verdolaga’ se quedó con la victoria 2-0 sobre el conjunto ‘embajador’ en un partido lleno de emociones y vehemencia en las acciones.

Ya el domingo, lo que parecía ser un juego fácil para el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, terminó siendo una pesadilla. Los ‘diablos rojos’ tenían ganado el partido, pero a falta de 3 minutos para el final, el guardameta Joel Graterol tuvo una mala salida y el atacante Bayron Garcés anotó el empate final 1-1.

Águilas también sumó de a 3 con su victoria contundente ante el Deportivo Cali de Alberto Gamero, sacando a los ‘azucareros’ del grupo de clasificados.

El vigente campeón, Independiente Santa Fe, derrotó 3-0 a La Equidad y sigue firme en el grupo de los ocho.

Finalmente, el Junior se consolidó como líder absoluto de la liga con un triunfo 2-0 ante el Deportivo Pasto, último de la tabla.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 13