EN VIVO 🔴 Atlético Nacional vs. Millonarios: Minuto a minuto del clásico por la liga colombiana
Siga el minuto a minuto del partido por la fecha 13 de la liga colombiana.
Atlético Nacional y Millonarios FC se enfrentan nuevamente en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín.
El equipo paisa llega en la sexta posición con 20 puntos, mientras los ‘Embajadores’ siguen fuera de la clasificación, con 14 unidades.
Siga el minuto a minuto del partido EN VIVO
Remate rechazado de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área.
Fuera de juego, Millonarios. Leonardo Castro intentó un pase en profundidad pero Edwin Mosquera estaba en posición de fuera de juego.
Juan Bauza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Stiven Vega (Millonarios).
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Leonardo Castro.
Remate fallado por Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Marino Hinestroza.
Empieza segunda parte Atlético Nacional 0, Millonarios 0.
Final primera parte, Atlético Nacional 0, Millonarios 0.
Fuera de juego, Atlético Nacional. William Tesillo intentó un pase en profundidad pero Alfredo Morelos estaba en posición de fuera de juego.
Alfredo Morelos (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Vargas (Millonarios).
Remate fallado por Juan Bauza (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Camilo Cándido.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Árevalo (Millonarios).
Remate fallado por Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edwin Cardona.
Jorge Hurtado (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla.
Edwin Cardona (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jorge Hurtado (Millonarios).
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Jorge Hurtado (Millonarios) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Beckham Castro con un centro al área.
Camilo Cándido (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Camilo Cándido (Atlético Nacional).
Helibelton Palacios (Millonarios) ha recibido una falta en la banda derecha.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Bauza (Atlético Nacional).
Remate fallado por Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Edwin Cardona tras un contraataque.
Falta de Edwin Cardona (Atlético Nacional).
Beckham Castro (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juego peligroso de Camilo Cándido (Atlético Nacional).
Beckham Castro (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Marino Hinestroza.
Remate rechazado de Edwin Mosquera (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolás Árevalo.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Andrés Román.
Remate fallado por Juan Vargas (Millonarios) remate de cabeza desde muy cerca muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Beckham Castro con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Juan Arias.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Juan Bauza (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Camilo Cándido con un centro al área.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edwin Cardona.
Remate rechazado de Edwin Cardona (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alfredo Morelos.
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nicolás Árevalo después de un pase en profundidad.
Fuera de juego, Millonarios. Leonardo Castro intentó un pase en profundidad pero Edwin Mosquera estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
Edwin Mosquera (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Edwin Mosquera tras un contraataque.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Samuel Martín.
Juan Bauza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Helibelton Palacios (Millonarios).
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
Edwin Mosquera (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Juan Vargas.
Remate rechazado de Juan Bauza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Marino Hinestroza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwin Mosquera (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolás Árevalo con un centro al área.
Corner,Millonarios. Corner cometido por William Tesillo.
Falta de Alfredo Morelos (Atlético Nacional).
Sergio Mosquera (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Camilo Cándido (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jorman Campuzano.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwin Cardona (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marino Hinestroza.
Mano de Beckham Castro (Millonarios).
Falta de Marlos Moreno (Atlético Nacional).
Jorge Hurtado (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Sergio Mosquera.
Remate rechazado de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Edwin Cardona con un centro al área.
Remate parado por bajo a la izquierda. Nicolás Árevalo (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Beckham Castro.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Samuel Martín.
Falta de Edwin Mosquera (Millonarios).
Andrés Román (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Nicolás Árevalo (Millonarios) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Marlos Moreno (Atlético Nacional).
Fuera de juego, Millonarios. Jorge Hurtado intentó un pase en profundidad pero Leonardo Castro estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Juan Bauza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marino Hinestroza.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento