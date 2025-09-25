“Si no tenemos prueba de apuestas, estaremos con ellos a muerte”: Boné respaldó a jugadores del Pasto

Luego de caer 2-0 contra América de Cali, los jugadores del equipo nariñense respondieron al presidente del equipo ante acusaciones de amaños de partidos.

Otra vez las apuestas deportivas afectan el fútbol colombiano, el turno ahora es para Deportivo Pasto.

Luego de que Óscar Casabón, presidente del equipo, diera a conocer que cinco jugadores estarían involucrados en apuestas y amaños de partidos; pues se disputó el juego entre Deportivo Pasto y América de Cali válido por la fecha 3 de la liga colombiana, el equipo nariñense cayó 2-0, lo cual intensificó el ambiente que estaba viviéndose en la institución.

A raíz de ello, en la rueda de prensa que ofrecen todos los equipos post partido, normalmente asiste el técnico y un jugador para responder a las inquietudes, en esta oportunidad se presentó todo el equipo y Facundo Boné, uno de los referentes del plantel se refirió a la situación: “Ocurrió algo que es de mal gusto, se expuso una situación en la cual se generalizó en el tema de las apuestas. Quizás se marcaron a algunos compañeros por el tema de apuestas y como nosotros compañeros tenemos que salir a responder y decir que si no tenemos las pruebas de que están apostando vamos a estar con ellos a muerte.”

Asimismo, comentó: “Queremos proponer es que si hay gente apostando, que muestren las pruebas y nosotros mismos nos encargamos de sacar esos compañeros del vestuario. Que aporten las pruebas necesarias de que hay gente apostando, porque no solo se meten con el club, también es con nuestra plata y nuestra familia”.

“No voy a permitir que saquen a ningún compañero del equipo hasta que no haya ningún tipo de prueba en el que diga que él está apostando, lo voy a respaldar a muerte, estaré con mi compañero y su familia hasta la última instancia”.

¿Qué dijo el presidente del Deportivo Pasto?

Óscar Casabón, en conferencia de prensa previo al duelo correspondiente a la fecha 3 que estaba aplazado contra América de Cali, denunció que cinco jugadores del plantel estarían involucrados en amaño de partidos y que los denunciaría ante la Fiscalía General de la Nación.

En rueda de prensa estuvo acompañado por Camilo Ayala, técnico del equipo de de Bernardo Guerrero, el oficial de integridad del club. Pese a que especificó la cantidad de jugadores, no dio pormenores de la identidad de ellos. “Tengo testigos de la reunión que tuve esta mañana con los jugadores, les di tiempo suficiente mirándolos a la cara para que hablaran; no recibí absolutamente nada. Eso me llena de tristeza porque quien calla también es cómplice”.

Otros casos de amaño

Este no es el primer caso que se conoce entre vínculos de apuestas con resultados de partidos en el fútbol colombiano.

César Guzmán, presidente de Patriotas, había mencionado que a uno de sus jugadores intentaron persuadirlo para ejercer presión sobre sus compañeros y ajustar resultados.

Boyacá Chicó, en cabeza de su máximo accionista

Eduardo Pimentel también denunció que varios de sus jugadores fueron amenazados de muerte por este mismo tema.