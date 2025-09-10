Dimayor confirmó aplazamiento de Águilas Doradas vs. Medellín: Conozca la razón
El encuentro, previsto para jugarse en Rionegro, no se disputará de momento por motivos de fuerza mayor.
Continúa la Liga Betplay 2025-II, ahora con un anuncio por parte de la Dimayor que informó este miércoles 10 de septiembre que el encuentro entre Águilas Doradas e Independiente Medellín, válido por la fecha 11 del futbol colombiano, ha sido aplazado.
El ente rector del FPC informó que la razón se debe a las fallas estructurales que presenta el Estadio Alberto Grisales de Rionegro:
“La Comisión Local de Seguridad de Rionegro informó la prohibición del uso de la tribuna occidental del Estadio Alberto Grisales, debido a fallas estructurales, lo que representan un riesgo para las personas que estén en ese lugar. Debido a lo anterior, se imposibilita la producción y transmisión del partido”, señaló en un comunicado.
Tras esto, Independiente Medellín tendrá ahora como próximo encuentro la visita del Junior de Barranquilla el domingo 21 de septiembre a las 6:20 de la tarde. Por su parte, Águilas Doradas visitará un día antes, el sábado 20 de septiembre, a Llaneros en Villavicencio a las 4:10 de la tarde.
