Camila Osorio y Emiliana Arango avanzaron a segunda ronda del WTA 500 de Guadalajara

Las tenistas colombianas Emiliana Arango y Camila Osorio avanzaron el pasado martes 9 de septiembre a la segunda ronda del WTA 500 de Guadalajara al vencer a la polaca Magda Linette y a la rusa Kamilla Rakhimova, respectivamente.

Arango, 86° del ranking WTA, se impuso a Linette, quinta preclasificada y 37° del mundo, por 6-0 en apenas 26 minutos, antes de que su rival abandonara por lesión previo al arranque de la segunda manga.

Linette no opuso resistencia y estaba decaída anímicamente. Cuando se esperaba el inicio del segundo set, la polaca se retiró por una dolencia en la rodilla izquierda.

“Lo lamento mucho por Magda, es algo muy triste”, expresó Arango. “Yo estaba enfocada en lo mío y muy contenta con como yo le estaba pegando a la pelota, y me quedo con eso. Me siento cómoda en México”.

Arango, de 24 años, buscará el pase a la siguiente fase con la australiana Storm Hunter (1269ª) quien el martes venció a la checa Katerina Siniakova (78ª) en tres mangas: 7-6 (7/5), 4-6 y 6-3, en dos horas con 24 minutos.

Osorio se esfuerza

En un partido más apretado, que duró una hora y 49 minutos, Camila Osorio (69ª), octava siembra, se impuso a Kamilla Rakhimova (76ª) por 7-5, 7-5

La colombiana luchará por el pase a la tercera ronda ante la joven promesa estadounidense Iva Jovic, 73° de la clasificación.

“Fue un partido durísimo. Kami siempre es una rival muy fuerte y tengo que luchar hasta el final, porque por más que sienta que ya estoy en control, ella siempre termina sacando buenas pelotas, y yo tengo que estar con paciencia para cerrar”, resumió Osorio.

El WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

