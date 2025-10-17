El Deportivo Cali buscará su primer título de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians
Las ‘azucareras’ buscan convertirse en el segundo equipo del país en ganar la Libertadores, tras Atlético Huila en 2018.
El Corinthians brasileño buscará este sábado 18 de octubre ante el Deportivo Cali su sexta Copa Libertadores femenina, tercera consecutiva, en una final a la que ambos equipos llegan invictos y con gran nivel defensivo tras dos semanas intensas de fútbol durante el compacto torneo celebrado en Buenos Aires.
La gran final tendrá como escenario el estadio Florencio Sola, en Banfield, provincia de Buenos Aires
El equipo brasileño, liderado por la delantera Gabi Zanotti, goleadora del certamen con seis anotaciones, es el que más marcó en los cinco partidos disputados: 18 goles, 11 de los cuales llegaron en la abultada victoria ante el boliviano Always Ready.
Al gran rendimiento de Zanotti se suman el de mediocampista Andressa Alves, máxima asistidora del torneo con cinco pases gol, y el de la portera Nicole Ramos.
Ramos registró tres vallas invictas y recibió sólo dos goles: uno en el empate a uno en el debut ante el ecuatoriano Independiente del Valle y otro en la semifinal contra el brasileño Ferroviária, donde Corinthians se impuso por penaltis tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario con los tantos de Mariza para el ‘Timao’ y Andressa Pereira para las ‘Guerreiras Grenás’.
En el camino a la gran final, en busca de su tercera conquista consecutiva, las dirigidas por Lucas Piccinato derrotaron también al colombiano Independiente Santa Fe para quedarse con el primer puesto de la Zona A y luego aplastaron 4-0 al argentino Boca Juniors en cuartos de final.
El conjunto paulista irá en busca de su sexta corona, tras las conseguidas en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024.
La escuadra colombiana, por su parte, afrontará este sábado su primera final de Libertadores, tras cosechar su mejor resultado en 2022, cuando se quedó en el cuarto puesto.
Las dirigidas por Jhon Ortiz buscarán convertirse en el segundo equipo colombiano en alzar el máximo trofeo continental, tras el título de Atlético Huila en 2018, última ocasión en la que el campeón no fue brasileño.
Para llegar a esta instancia, Deportivo Cali se impuso por penaltis ante el chileno Colo-Colo tras empatar 0-0 en el tiempo regular.
Antes había dejado en el camino al brasileño São Paulo y se había quedado con la cima de la Zona D tras el empate 1-1 con el paraguayo Libertad en el debut y las victorias ante Nacional de Uruguay (1-0) y Universidad de Chile (2-0).
Esta serie de resultados marca que el conjunto colombiano solo tiene seis tantos a favor en cinco encuentros, pero simultáneamente solo recibió un tanto y registró cuatro vallas invictas, en parte gracias al gran desempeño de su joven portera, Luisa Agudelo, de apenas 18 años.
