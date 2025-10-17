Deportivo Cali tiene nuevo horario en la final de la Copa Libertadores Femenina
El conjunto colombiano enfrentará a Corinthians en la final del certamen, Conmebol notificó el cambio de horario del juego.
Este sábado 18 se disputará la gran final de la Copa Libertadores Femenina, recordemos que es la primera en la historia para Deportivo Cali, que estará enfrentando a Corinthians, vigente campeón y que busca el tercer título consecutivo.
La Conmebol anunció un cambio en su programación, comenzando por el juego que otorgará el tercer puesto, el cual será a las 9:00 a.m. hora colombiana; mientras que la gran final se disputará a las 2:30 p.m.
Colombia ha tenido varios equipos disputando la final de este torneo: Independiente Santa Fe, América de Cali, Formas Íntimas, y Atlético Huila que consiguió el título en 2018.