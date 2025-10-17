Deportivo Cali tiene nuevo horario en la final de la Copa Libertadores Femenina

Las jugadoras del Cali celebran la clasificación a la final de la Copa Libertadores femenina / Deportivo Cali.

Este sábado 18 se disputará la gran final de la Copa Libertadores Femenina, recordemos que es la primera en la historia para Deportivo Cali, que estará enfrentando a Corinthians, vigente campeón y que busca el tercer título consecutivo.

La Conmebol anunció un cambio en su programación, comenzando por el juego que otorgará el tercer puesto, el cual será a las 9:00 a.m. hora colombiana; mientras que la gran final se disputará a las 2:30 p.m.

⏰🏆¡Nuevos horarios para los partidos por el tercer puesto y la Final de la CONMEBOL #LibertadoresFEM!



🗓️⌚️ Novos horários para os jogos de disputa de terceiro lugar e Final!#AGlóriaÉDelas | #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/VH2Csjgpl1 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 16, 2025

Colombia ha tenido varios equipos disputando la final de este torneo: Independiente Santa Fe, América de Cali, Formas Íntimas, y Atlético Huila que consiguió el título en 2018.