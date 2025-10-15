Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas. EFE/EPA/TIAGO PETINGA

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos “Pescadito” Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación.

Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.

