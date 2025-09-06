Portugal goleó 5-0 a Armenia en las eliminatorias al Mundial 2026: Cristiano Ronaldo hizo doblete

Cristiano Ronald y Joao Felix durante el encuentro de Portugal ante Armenia. FOTO: Denis Tyrin - UEFA/UEFA via Getty Images / Denis Tyrin - UEFA

Cristiano Ronaldo aceleró hacia los históricos 1000 goles con un doblete ante Armenia, igual que Joao Felix, que también hizo dos, en la goleada ante Armenia, en el inicio de ambos equipos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El cómodo triunfo luso, favorito del Grupo F que completan Hungría e Irlanda, alargó la cosecha anotadora de su astro, Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años acumula ya 942 dianas oficiales. Solo 58 le separan del registro legendario de los 1000.

Sobresalió Ronaldo y Joao Felix. Ambos compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudí. El exdelantero del Atlético Madrid y Barcelona, abrió el marcador en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, de Ereván, con un cabezazo en el minuto 9 tras un pase desde la banda derecha de João Cancelo.

Lea también: Marc Soler ganó la 14ª etapa de la Vuelta a España y Vingegaard conservó el maillot rojo

Once minutos más tarde, Portugal aumentó su ventaja con otro tanto, esta vez anotado por Cristiano con el pie derecho, después de una asistencia del defensa de Al Hilal saudí Rúben Neves. Y a la media hora, Cancelo la afianzaba aún más metiendo el balón en el fondo de la red aprovechando una cierta confusión en el área.

La segunda mitad tampoco empezó muy bien para Armenia, ya que apenas habían pasado unos segundos cuando Cristiano hizo el doblete con un disparo desde fuera del área contra el centro de la red que no pudo parar el guardameta armenio Henri Avagyan.

El capitán luso fue relevado en el 56′ por el delantero del Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, quien a los cinco minutos de saltar al césped hizo una asistencia a João Felix que acabó en gol de un taconazo.

En la segunda mitad, de nuevo, la ocasión más clara para Armenia fue un tiro libre, disparado por Hovhannes Harutyunyan, que fue abortado sin dificultad por Diogo Costa.

Tras ganar a Armenia, la selección portuguesa, que está en el grupo F, donde también juegan Hungría e Irlanda, parte hacia Budapest, donde el próximo día 9 de septiembre se medirá a los húngaros.

Observe el resumen de la victoria de Portugal 5-0 ante Armenia por las eliminatorias al Mundial 2026:

Escuche W Radio en vivo aquí: