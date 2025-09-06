Marc Soler ganó la 14ª etapa de la Vuelta a España y Vingegaard conservó el maillot rojo

Johannes Staune-Mittet, de Noruega y el ganador de etapa, Marc Soler, de España, del UAE Team Emirates. (Foto de Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El ciclista español Marc Soler se impuso este sábado 6 de septiembre en solitario la 14ª etapa de la Vuelta a España, entre Avilés y el alto de La Farrapona, donde Jonas Vingegaard conservó el maillot rojo de líder de la general.

El corredor danés terminó segundo la gran ascensión, por delante del portugués Joao Almeida (UAE Team), ambos a 39 segundos del ganador de la etapa tras un recorrido de 135,9 kilómetros.

En meta, Vingegaard obtuvo dos segundos de bonificación en detrimento de Almeida, por lo que la diferencia en la general se vio ampliada a 48 segundos.

Antes del inicio del día, el equipo Israel-Premier Tech anunció que retiraba el nombre del país de su maillot, usando solo su logotipo, por motivos de seguridad ante las protestas propalestinas en las primeras dos semanas de la competición.

Respecto a la carrera, unos 30 corredores se escaparon del pelotón tras 22 kilómetros, y llegaron a tener hasta seis minutos de ventaja a falta de 60 kilómetros.

Poco antes de la subida de 17 kilómetros a La Farrapona, al final de la etapa, Soler de UAE Team Emirates, atacó con todas sus fuerzas para llegar solo a la meta.

Por detrás, Vingegaard y Almeida mantenían su lucha personal por la general. El danés quiso dar un golpe de efecto imponiéndose en el esprint un día después de que el luso le ganara la partida en la meta en el L’Angliru, en la etapa reina.

La decimoquinta etapa tendrá lugar el domingo entre A veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, con un recorrido de media montaña de 167.8 kilómetros.

