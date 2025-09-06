El Bayern Múnich felicitó a Luis Díaz tras lograr la clasificación al Mundial 2026
El club alemán publicó un mensaje con motivo de la clasificación a la próxima Copa del Mundo.
No pasó desapercibido en absoluto la clasificación de la Selección Colombia a la próxima Copa Mundial de la FIFA, Canadá, Estados Unidos y México 2026, esto tras vencer a Bolivia por 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Los clubes no dejaron pasar la oportunidad para felicitar a sus jugadores que estarán en la próxima Copa del Mundo y uno de esos jugadores es el propio Luis Díaz, estrella del combinado ‘cafetero’ y del Bayern Múnich donde ha mostrado una gran adaptación en sus primeros encuentros con tres goles en cuatro partidos jugados.
El club bávaro no dejó pasar la oportunidad y publicó en su cuenta de X, un tweet felicitando a Luis Díaz por la clasificación a la cita orbital.
¿Cómo fue la felicitación del Bayern a Luis Díaz?
En la publicación se puede ver a ‘Lucho’ con la camiseta de la Selección, su pasaporte y su tiquete al Mundial en la mano derecha, mientras que de fondo aparecen dos maletas, una con la camiseta del Bayern, además un jet sobrevuela dejando el rastro de la bandera de Colombia.
Destaca en especial la aparición de James Rodríguez en la parte de atrás, también con la camiseta de la Selección, exjugador del club alemán que ganó cinco trofeos en su etapa en Múnich.
