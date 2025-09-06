Vuelta a España: El colombiano Sergio Higuita abandonó la competencia por la “fatiga” acumulada

El colombiano Sergio Higuita ha abandonado la Vuelta a España 2025 este sábado 6 de septiembre, justo antes de comenzar la decimocuarta etapa con final en el Alto de la Farrapona (1ª), por la “fatiga” acumulada en la carrera, según ha informado su equipo, el XDS Astana.

Higuita (Medellín, 28 años) no ha tomado la salida en Avilés “debido a la fatiga tras una reciente enfermedad antes de La Vuelta”.

Por ello, el Astana, “ha decidido darle más tiempo para que se recupere por completo antes de las últimas carreras de la temporada”