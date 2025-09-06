Así se jugará la fecha de clásicos de Liga BetPlay 2025-II: tome nota y agéndese con la jornada 10

Continúa la Liga BetPlay 2025-II y con ello, llega una nueva fecha, en este caso la tradicional fecha 10, más conocida en nuestro país como la ‘jornada de clásicos’ tradicional en nuestro futbol colombiano, enfrentando equipos que comparten ciudad o región.

Esta se jugará, cabe resaltar, del viernes, 5 de septiembre, al domingo, 7 de septiembre, con dos encuentros este viernes, cuatro duelos el sábado y otros cuatro partidos el domingo.

¿Cómo se jugará la fecha de clásicos? Fechas y horas

Este viernes, 5 de septiembre, el encuentro que abrió la jornada fue la victoria de Deportivo Pasto por 2-0 ante Boyacá Chico y a este le siguió el Once Caldas vs. Deportivo Pereira a las 8:10 de la noche con victoria parcial del ‘blanco blanco’ por 1-0.

Este sábado, 6 de septiembre, Atlético Bucaramanga recibirá a Alianza FC en el Estadio Américo Montanini.

Más tarde, Llaneros se medirá al Deportes Tolima a las 4:10 de la tarde en Villavicencio.

Luego vendrá el clásico ‘costeño’ entre Junior y Unión Magdalena a las 6:20 de la tarde y el día cerrará con el clásico ‘capitalino’ entre Millonarios e Independiente Santa Fe a las 8:30 de la noche.

Para el domingo, 7 de septiembre, el final de la jornada abrirá con Envigado vs. Rionegro Águilas en el Polideportivo Sur a las 2:00 de la tarde y le seguirá el clásico ‘vallecaucano’ entre América de Cali y Deportivo Cali en el Pascual Guerrero a las 4:10 de la tarde.

Los últimos dos encuentros de la jornada tendrán como protagonistas a Independiente Medellín vs. Atlético Nacional a las 6:20 de la tarde y la fecha 10 echará el telón con Fortaleza vs. Equidad a las 8:30 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo.

