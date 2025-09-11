Cristiano Ronaldo fue elegido ‘El mejor de todos los tiempos’ por la Liga de Portugal. Foto: Getty Images/ Liga de Portugal.

Cristiano Ronaldo recibió este miércoles (10 de septiembre) el premio ‘El mejor de siempre’ en una gala organizada por la Liga de Portugal, que a su vez destacó el legado de una “figura ineludible del deporte e ídolo de millones”.

Cristiano, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, fue uno de los galardonados en los ‘Liga Portugal Awards’, que se celebraron en la ciudad de Oporto, y en un mensaje en video expresó que el premio “es un gran orgullo”.

“Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”, dijo el delantero portugués de 40 años.

Se o 𝐆𝐎𝐀𝐓 fala, nós escutamos 🐐



A mensagem 💬 de Cristiano Ronaldo após ser premiado no 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 🏆 pic.twitter.com/gdwEQEObYD — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025

Por su parte, la Liga de Portugal, en un comunicado, destacó que Cristiano “marcó una época y dejará una huella indeleble en el fútbol mundial”.

“Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre’”, escribió.

