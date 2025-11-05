“Plata hay”: empresario y exjugador colombianos quieren comprar al Deportivo Pereira
Los posibles compradores del Deportivo Pereira aseguraron que la ciudad merece un equipo competitivo que pelee títulos.
El empresario José Miguel Jaramillo y el exjugador de Atlético Nacional Orlando Berrío, pasaron por los micrófonos de Peláez de Francisco en La W para hablar sobre la intención que tienen de adquirir al Deportivo Pereira, equipo que atraviesa una fuerte crisis económica.
Según expresó Jaramillo, Pereira es una ciudad “linda” que merece un equipo competitivo. Por eso, aseguró que, en caso de adquirir al conjunto ‘Matecaña’, “hay plata” para el proyecto deportivo.
“Plata hay, para proyectos interesantes siempre habrá”, dijo.
Incluso, mencionó que cuentan con respaldo de fondos mexicanos, estadounidenses y brasileños.
“Tenemos la visión, tenemos los contactos desde la parte deportiva y gerencial”, sostuvo.
Por su parte, Berrío aseguró que el trabajo de Jaramillo se enfocará en la parte administrativa, mientras que la de él será la deportiva.
“Entraría en la parte deportiva, más que en la empresarial. En lo deportivo pondría al servicio lo aprendido en mi carrera internacional (…). Siento que en el fútbol internacional adoran a nuestros jugadores, pero aquí no les damos las condiciones”, mencionó.
