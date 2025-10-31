MinTrabajo suspendió labores del Pereira por demoras en pagos de salarios, seguridad social y primas

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la suspensión de labores del Club Deportivo Pereira, “por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral”.

Lea también: Directivo del Pereira rompió el silencio y explicó las causas de la crisis del equipo

Según la cartera de Trabajo, la medida se adoptó tras recibir una queja en el mes de julio, que advertía irregularidades como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

“Como medida preventiva se suspende las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”, advirtió el ministro Antonio Sanguino.

Para determinar las irregularidades, el Ministerio de Trabajo se desplazó hasta las instalaciones del Club, donde pudo establecer demoras en los pagos salariales y de seguridad social, por lo que advirtió que en el curso de la investigación no se podrá prescindir de ningún colaborador.

“Debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento”, agregó el funcionario.

El Ministerio de Trabajo advirtió también que el Club deberá enfrentar un proceso administrativo en el Ministerio del Deporte, además el acto administrativo fue informado a la Federación Colombiana de Fútbol y a los demás clubes con quienes el Deportivo Pereira tuviese encuentros deportivos en los próximos días.