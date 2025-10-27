Instalan mesa de diálogo entre MinTrabajo y El Nogal para subsanar condiciones laborales

Tras las visitas de inspección del Ministerio del Trabajo al Club El Nogal, en las que se detectaron irregularidades y hallazgos en 76 acuerdos de terminación voluntaria, se instaló una mesa de diálogo en la que se busca garantizar las condiciones laborales a los empleados que habían denunciado la vulneración de sus derechos.

El pasado 20 de octubre la territorial Bogotá, llegó a las instalaciones del club, luego de recibir una serie de denuncias anónimas sobre un posible despido masivo de cerca de 80 trabajadores, allí la cartera de trabajo anunció que se identificaron 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral, además de algunos hallazgos que se busca resolver en la mesa de diálogo en la que participará el Gobierno.

“En este espacio de diálogo estaremos proponiendo medidas correctivas para subsanar los hallazgos encontrados y mejorar integralmente las condiciones de los trabajadores de esta empresa”, señaló el Ministerio de Trabajo.

Dentro de los puntos que evalúa en este momento el Ministerio es la existencia de algún tipo de estabilidad laboral reforzada, por fuero de salud de los 76 empleados, que se acogieron al acuerdo de terminación voluntaria.