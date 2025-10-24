FCECEP sigue sin salida: estudiantes y docentes exigen respuestas tras anuncio de liquidación

Más de 500 estudiantes antiguos y 37 primíparos se verían afectados por la crisis del FCECEP. Foto: Cortesía.

Cali

Docentes, estudiantes y trabajadores del Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCECEP, elevaron un nuevo llamado al Gobierno Nacional y a la Sociedad de Activos Especiales SAE, para que se les brinde una solución definitiva tras el anuncio del proceso de liquidación de la institución, motivado por su crítica situación económica, que ya acumula pérdidas por más de 10.000 millones de pesos.

A esto se suma el cierre temporal de la Fundación, ordenado por el Ministerio de Trabajo luego de detectar presuntos incumplimientos en el pago de la seguridad social de los empleados.

En medio de la incertidumbre, la comunidad educativa se manifestó frente a las oficinas de la SAE en Cali, denunciando que los trabajadores llevan cuatro meses sin salario y siete sin seguridad social, mientras los estudiantes desconocen el futuro de sus clases y aseguran que el Ministerio de Educación no les da respuesta, pese a que el ministro Daniel Rojas, había señalado que no permitiría la liquidación del FCECEP, al advertir que esa decisión vulnera el derecho de decenas de jóvenes.

Más de 500 estudiantes antiguos y 37 primíparos se verían afectados por la crisis, muchos de ellos tras haber pagado matrículas de hasta 2 millones 500 mil pesos, sin saber si podrán continuar sus estudios.

El conflicto del FCECEP se remonta a la incautación del plantel por parte del Estado, tras comprobarse sus vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias “Chupeta”, lo que dejó su administración en manos de la SAE.