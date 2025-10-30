Independiente Santa Fe derrotó 2-1 a Junior y sueña con los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Foto: Jairo Cassiani/Colprensa.

Este miércoles, 29 de octubre, se dio desarrolló a la fecha 18 de la Liga BetPlay y uno de los juegos más destacados de la jornada fue protagonizado por Junior e Independiente Santa Fe, que se enfrentaron en Barranquilla.

En un partido de ida y vuelta, Independiente Santa Fe sorprendió de visita y derrotó 2-1 a Junior en el estadio Metropolitano.

El conjunto bogotano se quedó con los tres puntos, gracias a los goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera, quienes marcaron en los minutos 77 y 90+6, respectivamente. Por su parte, Yimmi Chará anotó para Junior en el 8′.

La primera anotación del partido fue para el conjunto local en el minuto, cuando Yimmi Chará cazó un rebote dentro del área, tras un lanzamiento de tiro libre, y anotó de cabeza para poner el 1-0 parcial.

Para la segunda parte, el equipo bogotano tuvo otra actitud en el campo de juego que le permitió dar vuelta al resultado. Al minuto 77, Hugo Rodallega marcó de chilena, luego de tomar un rebote dentro del área y el juego estaba 1-1.

A pocos segundos para el final, en el minuto 90+6, Harold Santiago Mosquera sacó un remate cruzado dentro del área, luego de un contragolpe letal, y puso el 2-1 final de Santa Fe sobre Junior.

Con esta victoria, el conjunto cardenal llegó a 25 puntos y se ubica en la novena posición. Por su parte, Junior se quedó en la quinta casilla con 31 unidades.

En la próxima fecha, Junior Choca Fortaleza, en Bogotá, el domingo 2 de noviembre. Entretanto, Santa Fe recibe la visita del Deportivo Cali, partido que se disputará el lunes 3 de noviembre en el estadio El Campín.

