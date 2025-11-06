Sebastián Villa, campeón y figura con Independiente Rivadavia en Copa Argentina

Independiente Rivadavia fue fundado hace 112 años y consiguió su primer título con un colombiano como figura. Esto en la Copa Argentina tras empatar 2-2 contra Argentinos Juniors y en la definición desde el punto penal, donde Sebastián Villa anotó el último, dejando 5-3 la serie.

Con este título, Rivadavia obtuvo un cupo para la Copa Libertadores en 2026.

EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA MENDOCINA



LA GLORIA ES NUESTRA pic.twitter.com/oxKOkRfkZk — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 6, 2025

La historia de Rivadavia a pesar de tener más de un centenario no había celebrado un título, en cabeza de su capitán Sebastián Villa y el técnico Alfredo Jesús Berti, los de Mendoza celebran.

Sebastián Villa sumó su décimo título para su carrera deportiva, ya había salido campeón en dos ocasiones con Deportes Tolima, también consiguió siete títulos con Boca Juniors.

El pasado ‘xeneize’ de Villa estuvo marcado por el técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado 8 de octubre de 2025, así que el colombiano de 29 años no dudó en dedicarle unas palabras.

¿Cómo le fue a Sebastián Villa en Rivadavia?

Desde su llegada a Independiente Rivadavia a mitad de 2024, Sebastián Villa ha disputado 58 partidos en todas las competiciones, anotando 10 goles y aportando 15 asistencias.

El delantero colombiano llegó con un presente turbulento al club de Mendoza, esto debido a que el pasado 2 de junio 2023, fue condenado a dos años y un mes de libertad condicional por “amenazas coactivas en concurso real, con lesiones leves agravadas por el vínculo en contesto de violencia de género”, esto fue dictaminado por la justicia argentina luego de que su exnovia denunciara dichos hechos ante la justicia argentina en abril de 2020.

Asimismo, Villa fue denunciado por otra mujer en mayo de 2022 por otro caso de violencia de género, esta vez por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado por lesiones, de la cual ya fue absuelto ya que la demandante retiró los cargos.

Sebastián Villa, en medio de estos asuntos con la justicia argentina, era jugador de Boca Junior, cuando Independiente Rivadavia decide hacerse con sus servicios, su llegada fue rodeada por la negativa de tener un jugador con dichos cargos en el equipo, inclusive varios grupos de feministas estuvo en contra de su llegada.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia se refirió a la contratación del delantero colombiano en su momento, “cometió un error, fue a la justicia, se lo castigó y está cumpliendo. Una persona que es declarada culpable no es sentenciada de por vida. No se le puede negar una segunda oportunidad”, así lo expresó en Radio Splendid.

Asimismo, el presidente del club indicó recientemente en un medio argentino que “Cuando hablé con Villa me ratificó que era inocente”.