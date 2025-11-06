Deportes

Estos son los precios de la nueva camiseta de la Selección Colombia: ¡aliste el bolsillo!

Nueva camiseta de la Selección Colombia. Foto: FCF

La FCF dio a conocer la nueva camiseta de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual será usada por primera vez en los juegos amistosos de la Tricolor ante Nueva Zelanda y Australia.

Y es que la nueva ‘piel’ de Colombia tiene un mensaje profundo en su diseño, pues resalta las mariposas amarillas, haciendo homenaje al ‘realismo mágico’ y destacando a estos animales como símbolo nacional y evocando a la gran biodiversidad del país.

Asimismo, se mantiene el tono clásico con el predominante color amarillo, las líneas rojas y unos distintivos azules.

¿Cuáles son los precios de las camisetas?

  • Versión jugador manga larga: 649.950
  • Versión jugador manga corta: $599.950
  • Versión hincha manga corta: $379.950
  • Versión hinca manga larga: $429.950
  • Versión crop top para mujeres: $279.950

¿Cuándo son los partidos de Colombia ante Nueva Zelanda y Australia?

  • Colombia vs. Nueva Zelanda: sábado 15 de noviembre a las 7:00 de la noche (hora colombiana).
  • Colombia vs. Australia: martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche (hora colombiana)

