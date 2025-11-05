Tabla de posiciones UEFA Champions League 2025/26: así quedó la clasificación tras la fecha 4

Este miércoles, 5 de noviembre, se terminó de jugar la fecha 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Lea más: Fotos: Esta es la nueva camiseta de la Selección Colombia: homenaje al ‘realismo mágico’

Dentro de esta jornada el futbolista colombiano que se quedó con todo el protagonismo fue Luis Díaz, del Bayern Múnich.

Estos fueron los resultados de la fecha cuatro de la fase de liga de la Champions League 2025/26

Martes, 4 de noviembre

Napoli 0 - 0 Frankfurt

Frankfurt Slavia Paraga 0 - 3 Arsenal

Arsenal Atlético de Madrid 3 - 1 Union Saint - Gillose

Union Saint - Gillose Liverpool 1 - 0 Real Madrid

Real Madrid Tottenham 4 - 0 Copenhague

Copenhague Olympiacos 1 - 1 PSV

PSV Juventus 1 - 1 Sporting Lisboa

Sporting Lisboa PSG 1 - 2 Bayern Múnich

Bayern Múnich Bodo Glimt 0 - 1 Mónaco

Miércoles, 5 de noviembre

Pafos 1 - 0 Villareal

Villareal Qarabag 2 - 2 Chelsea

Chelsea Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Newcastle United 2 - 0 Athletic de Bilbao

Athletic de Bilbao Ajax 0 - 3 Galatasaray

Galatasaray Brujas 3 - 3 Barcelona

Barcelona Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen Inter 2 - 1 Kairat

Kairat Olympique de Marsella 0 - 1 Atalanta

Estos son todos los colombianos que juegan Champions 2025/26: así les fue en la cuarta fecha

Esta cuarta jornada también tuvo participación de jugadores colombianos en clubes como Bayern Múnich o Sporting de Lisboa. Por eso, le contamos la lista de todos los connacionales que tuvieron acción en la fecha 4.

Dentro de los colombianos el que se ‘robó el show’ fue Luis Díaz, pues marcó los dos goles con los que el Bayern Múnich le ganó 2-1 al actual campeón de la Champions, el París Saint-Germain .

Sin embargo, ‘Lucho’ se fue expulsado al cierre del primer tiempo tras una fuerte falta contra Hakimmi.

Slavia Paraga 0 - 3 Arsenal. Cristhian Mosquera ganó.

ganó. Juventus 1 - 1 Sporting Lisboa. Juan David Cabal y Luis Suárez empataron.

empataron. PSG 1 - 2 Bayern Múnich. Luis Díaz ganó (se fue expulsado).

Qarabag 2 - 2 Chelsea. Camilo Durán y Kevin Medina empataron.

empataron. Ajax 0 - 3 Galatasaray. Davinson Sánchez ganó.

ganó. Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen. Richard Ríos perdió.

En el caso de Richard Ríos, que perdió, queda prácticamente eliminado de la competencia, por lo que el Benfica no tendrá participación en la siguiente fase de la competencia.

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025/2026 tras la cuarta fecha

Lea también: Luis Díaz ya es el máximo goleador colombiano en Champions League: estos son sus números

Vea en fotos la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025/26:

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Soccrates Images Ampliar

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Gabriel Kuchta Ampliar

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Daniele Badolato - Juventus FC Ampliar

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Francesco Pecoraro Ampliar

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Michael Regan Ampliar

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Europa Press Sports Ampliar

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Michael Regan Ampliar

Uefa Champions League. Foto: Getty Images. / Stuart Franklin Ampliar

Champions League tabla de posiciones: así queda el Barcelona luego de empatar con Brujas en fecha 4(Photo by Geert van Erven/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images Ampliar

UEFA Champions League. Foto: Getty Images. / Ben Roberts - Danehouse Ampliar

UEFA Champions League. Foto: Getty Images. / DeFodi Images Ampliar

UEFA Champions League. Foto: Getty Images. / Stefano Guidi Ampliar

UEFA Champions League. Foto: Getty Images. / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

UEFA Champions League. Foto: Getty Images. / Martin Rickett - PA Images Ampliar

UEFA Champions League. Foto: Getty Images. / Soccrates Images Ampliar

¿Por dónde ver los partidos de la Champions 2025/26?

Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025/26 usted los podrá seguir por medio de ESPN y, además, por la plataforma Disney+, que es de pago.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Por otro lado, usted podrá seguir el minuto a minuto de los partidos en la página web de W Radio.