Tabla de posiciones UEFA Champions League 2025/26: así quedó la clasificación tras la fecha 4
Conozca, además, cómo le fue a los equipos de los colombianos en esta jornada de la Champions en donde Luis Díaz se quedó con el protagonismo.
Este miércoles, 5 de noviembre, se terminó de jugar la fecha 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Dentro de esta jornada el futbolista colombiano que se quedó con todo el protagonismo fue Luis Díaz, del Bayern Múnich.
Estos fueron los resultados de la fecha cuatro de la fase de liga de la Champions League 2025/26
Martes, 4 de noviembre
- Napoli 0 - 0 Frankfurt
- Slavia Paraga 0 - 3 Arsenal
- Atlético de Madrid 3 - 1 Union Saint - Gillose
- Liverpool 1 - 0 Real Madrid
- Tottenham 4 - 0 Copenhague
- Olympiacos 1 - 1 PSV
- Juventus 1 - 1 Sporting Lisboa
- PSG 1 - 2 Bayern Múnich
- Bodo Glimt 0 - 1 Mónaco
Miércoles, 5 de noviembre
- Pafos 1 - 0 Villareal
- Qarabag 2 - 2 Chelsea
- Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
- Newcastle United 2 - 0 Athletic de Bilbao
- Ajax 0 - 3 Galatasaray
- Brujas 3 - 3 Barcelona
- Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
- Inter 2 - 1 Kairat
- Olympique de Marsella 0 - 1 Atalanta
Estos son todos los colombianos que juegan Champions 2025/26: así les fue en la cuarta fecha
Esta cuarta jornada también tuvo participación de jugadores colombianos en clubes como Bayern Múnich o Sporting de Lisboa. Por eso, le contamos la lista de todos los connacionales que tuvieron acción en la fecha 4.
Dentro de los colombianos el que se ‘robó el show’ fue Luis Díaz, pues marcó los dos goles con los que el Bayern Múnich le ganó 2-1 al actual campeón de la Champions, el París Saint-Germain.
Sin embargo, ‘Lucho’ se fue expulsado al cierre del primer tiempo tras una fuerte falta contra Hakimmi.
- Slavia Paraga 0 - 3 Arsenal. Cristhian Mosquera ganó.
- Juventus 1 - 1 Sporting Lisboa. Juan David Cabal y Luis Suárez empataron.
- PSG 1 - 2 Bayern Múnich. Luis Díaz ganó (se fue expulsado).
- Qarabag 2 - 2 Chelsea. Camilo Durán y Kevin Medina empataron.
- Ajax 0 - 3 Galatasaray. Davinson Sánchez ganó.
- Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen. Richard Ríos perdió.
En el caso de Richard Ríos, que perdió, queda prácticamente eliminado de la competencia, por lo que el Benfica no tendrá participación en la siguiente fase de la competencia.
Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025/2026 tras la cuarta fecha
¿Por dónde ver los partidos de la Champions 2025/26?
Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025/26 usted los podrá seguir por medio de ESPN y, además, por la plataforma Disney+, que es de pago.
Por otro lado, usted podrá seguir el minuto a minuto de los partidos en la página web de W Radio.