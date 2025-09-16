Prográmese: Fecha y hora de los partidos de los jugadores colombianos en Champions League

Luis Díaz en encuentro con el Bayern Múnich ante el RB Leipzig en la Bundesliga. FOTO: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht - firo sportp

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025–26 comienza esta semana con una participación histórica de siete futbolistas colombianos en clubes europeos. Desde el martes 16 hasta el jueves 18 de septiembre, varios jugadores estarán en acción en partidos clave de la primera jornada.

A continuación, en W Radio le presentamos la programación completa de nuestros representantes en el torneo más importante de clubes en Europa:

Martes 16 de septiembre

Juventus vs. Borussia Dortmund: Juan David Cabal (Juventus): 2:00 de la tarde

(Juventus): 2:00 de la tarde Benfica vs. Qarabag FK: Richard Ríos (Benfica), Kevin Medina y Camilo Durán (Qarabag)

Miércoles 17 de septiembre

Bayern Múnich vs. Chelsea: Luis Díaz (Bayern Múnich): 2:00 de la tarde

Jueves 18 de septiembre

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray: Davinson Sánchez (Galatasaray) - 2:00 de la tarde

(Galatasaray) - 2:00 de la tarde Sporting de Lisboa vs. Kairat Almaty: Luis Javier Suárez (Sporting) - 2:00 de la tarde

¿Por dónde ver la primera fecha de la Champions 2025-26?

Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025/26 usted los podrá seguir por medio de ESPN y, además, por el plan Premium de la plataforma Disney+, que es de pago.

¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2025-26?

Para esta edición, la final de la UEFA Champions League tendrá como sede el Puskas Arena en Budapest, capital de Hungría.

Este estadio clasificado por la UEFA como recinto de máxima categoría, es sede de los encuentros de la Selección de Hungría y ya albergó dos finales europeas: La final de la Supercopa de Europa de la UEFA 2020 y la definición de la UEFA Europa League 2022-23.

El partido por el trofeo está previsto para disputarse el sábado 30 de mayo de 2026.

Escuche W Radio en vivo aquí: