Agéndese: fecha, hora y por dónde ver la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26

Este martes, 16 de septiembre, rodará la pelota en diferentes estadios de Europa y se pondrá en marcha una nueva edición de la UEFA Champions League, en donde el París Saint-Germain defenderá el título y conjuntos como el Real Madrid y el Barcelona buscarán reivindicarse tras lo hecho en la edición anterior.

Cabe recordar que en esta edición, la final será en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿Cómo será la primera fecha de la Champions 2025/26? Lista de partidos y fecha

Martes, 16 de septiembre

PSV vs. Union Saint-Gilloise, a las 11:45 de la mañana

Athletic de Bilbao vs. Arsenal , a las 11:45 de la mañana

, a las 11:45 de la mañana Juventus vs. Borussia Dortmund, a las 2:00 de la tarde

a las 2:00 de la tarde Benfica vs. Qarabag , a las 2:00 de la tarde

, a las 2:00 de la tarde Tottenham vs. Villarreal, a las 2:00 de la tarde

Real Madrid vs. Olympique de Marsella, a las 2:00 de la tarde

Miércoles, 17 de septiembre

Olympiacos vs. Pafos, a las 11:45 de la mañana

Slavia Praga vs Bodo/Glimt, a las 11:45 de la mañana

Bayern Múnich vs. Chelsea , a las 2:00 de la tarde

, a las 2:00 de la tarde PSG vs. Atalanta, a las 2:00 de la tarde

Ajax vs. Inter de Milán, a las 2:00 de la tarde

Liverpool vs. Atlético de Madrid, a las 2:00 de la tarde

Jueves, 18 de septiembre

FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen, a las 11:45 de la mañana

Brujas vs. Mónaco, a las 11:45 de la mañana

Frankfurt vs. Galatasaray , a las 2:00 de la tarde

, a las 2:00 de la tarde Sporting de Lisboa vs. Kiarat , a las 2:00 de la tarde

, a las 2:00 de la tarde Newcastle United vs. Barcelona, a las 2:00 de la tarde

Manchester City vs. Napoli, a las 2:00 de la tarde

¿Por dónde ver la primera fecha de la Champions 2025/26?

Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025/26 usted los podrá seguir por medio de ESPN y, además, por la plataforma Disney+, que es de pago.

Todos los colombianos que juegan Champions tendrán acción esta jornada

Esta primera fecha también tendrá participación de jugadores en clubes como Bayern Múnich o Sporting de Lisboa. Por eso, le contamos la lista de todos los connacionales que jugarán esta edición de la Liga de Campeones.

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Ríchard Ríos (Benfica)

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Luis Javier Suárez (Sporting)

Juan David Cabal (Juventus)

Cristhian Mosquera (Arsenal)

Camilo Durán (Qarabag)

Kevin Medina (Qarabag)

¿Cómo es el nuevo balón de la Champions League 2025/2026?

La UEFA hizo oficial en su página web que Adidas presentó el nuevo balón de la Champions, máxima competencia europea a nivel clubes.

Como es costumbre, la marca alemana aplicó un diseño diferente y esta vez los astros y el zodiaco son los protagonistas.

¿Cuáles son los detalles del balón?

Como ha sido tradición, el balón cuenta con las icónicas estrellas que hacen parte de la competencia, y dentro de cada una hay un diseño peculiar relacionado con los signos del zodiaco.

Dentro de las estrellas podemos encontrar representaciones de signos zodiacales como Aries, Géminis, Piscis, Leo, Escorpio y Libra, entre otros.

Balón de la UEFA Champions League temporada 2025/2026. Foto: Getty Images. / Francesco Scaccianoce - UEFA Ampliar

