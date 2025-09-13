Luis Díaz y otro golazo con Bayern Múnich: vea el tanto del colombiano contra Hamburgo en Bundesliga

Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich contra el Hamburgo. Foto: Getty Images. / Adam Pretty

Este sábado el Bayern Múnich juega la fecha 3 de la Bundesliga contra Hamburgo en el Allianz Arena y Luis Díaz se sumó a la goleada 4-0 que los ‘Die Roten’ le están dando a su rivales.

Tras una asistencia de Kimmich, ‘Lucho’ venció al portero del Hamburgo y puso el cuarto en el marcador.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Desde su llegada al Bayern Múnich en el mercado de fichajes de verano, Luis Díaz acumula un total de tres goles . Dos en Bundesliga con el que acaba de anotar, y uno en la Supercopa de Alemania, de la cual se coronó campeón.

Así mismo, el oriundo de Barrancas, en La Guajira, ha aportado al juego en equipo del conjunto bávaro con dos asistencias en las apariciones que ha tenido desde su llegada.

Vea el gol de Luis Díaz contra Hamburgo:

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Remate de Lucho Díaz, desvío en Luka Vuskovic y CUARTO GOL de Bayern Munich ante Hamburgo.



El Bayern Múnich felicitó a Luis Díaz tras lograr la clasificación al Mundial 2026

No pasó desapercibido en absoluto la clasificación de la Selección Colombia a la próxima Copa Mundial de la FIFA, Canadá, Estados Unidos y México 2026, esto tras vencer a Bolivia por 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los clubes no dejaron pasar la oportunidad para felicitar a sus jugadores que estarán en la próxima Copa del Mundo y uno de esos jugadores es el propio Luis Díaz, estrella del combinado ‘cafetero’ y del Bayern Múnich donde ha mostrado una gran adaptación en sus primeros encuentros con tres goles en cuatro partidos jugados.

El club bávaro no dejó pasar la oportunidad y publicó en su cuenta de X, un tweet felicitando a Luis Díaz por la clasificación a la cita orbital.

¿Cómo fue la felicitación del Bayern a Luis Díaz?

En la publicación se puede ver a ‘Lucho’ con la camiseta de la Selección, su pasaporte y su tiquete al Mundial en la mano derecha, mientras que de fondo aparecen dos maletas, una con la camiseta del Bayern, además un jet sobrevuela dejando el rastro de la bandera de Colombia.

Destaca en especial la aparición de James Rodríguez en la parte de atrás, también con la camiseta de la Selección, exjugador del club alemán que ganó cinco trofeos en su etapa en Múnich.