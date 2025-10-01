Tabla de posiciones Champions League 2025/2026: así quedó la clasificación tras la segunda fecha

Partidos de Champions League del 30 de septiembre y 2 de octubre de 2025. Foto: Getty Images.

Este miércoles, 1 de octubre, se terminó de jugar la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Dentro de esta competencia resaltó la participación de futbolistas colombianos como Luis Díaz, Luis Suárez, Richard Ríos, entre otros.

Por lo anterior, en W Radio le mostramos el ABC de la jornada: resultados de la primera fecha, tabla de posiciones, resultados de los jugadores colombianos y, además, una galería de algunas fotos de los partidos.

Estos fueron los resultados de la fecha dos de la fase de liga de la Champions League 2025/26

Martes, 30 de septiembre

Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid

Real Madrid Atalanta 2 - 1 Brujas

Brujas Atlético de Madrid 5 - 1 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt Bodø/Glimt 2 - 2 Tottenham

Tottenham Chelsea 1 - 0 Benfica

Benfica Galatasaray 1 - 0 Liverpool

Liverpool Inter 3 - 0 Slavia Praga

Slavia Praga Ollympique Marsella 4 - 0 Ajax

Ajax Pafos 1 - 5 Bayern Múnich

Miércoles, 1 de octubre

Union St-Gilloise 0 - 4 Newcastle United

Newcastle United FK Qarabag 2 - 0 Copenhague

Copenhague Villarreal 2 - 2 Juventus

Juventus Nápoles 2 - 1 Sporting de Lisboa

Sporting de Lisboa Mónaco 2 - 2 Manchester City

Manchester City Borussia Dortmund 4 - 1 Athletic Bilbao

Athletic Bilbao Bayer Leverkusen 1 - 1 PSV

PSV Barcelona 1 - 2 PSG

PSG Arsenal 2 - 0 Olympiacos

Estos son todos los colombianos que juegan Champions 2025/26: así les fue en la segunda

Esta primera fecha también tuvo participación de jugadores colombianos en clubes como Bayern Múnich o Sporting de Lisboa. Por eso, le contamos la lista de todos los connacionales que tuvieron acción en la segunda jornada.

Richard Ríos fue el futbolista colombiano que más sonó, pero por un aspecto negativo. El volante anotó un autogol que valió para que Chelsea derrotara a su equipo, el portugués Benfica

Chelsea 1 - 0 Benfica: Richard Ríos perdió.

Benfica: perdió. Galatasaray 1 - 0 Liverpool: Davinson Sánchez ganó.

Liverpool: ganó. Pafos 1 - 5 Bayern Múnich: Luis Díaz ganó.

Bayern Múnich: ganó. FK Qarabag 2 - 0 Copenhague: Camilo Durán y Kevin Medina ganaron.

Copenhague: ganaron. Villarreal 2 - 2 Juventus: Juan David Cabal empató.

Juventus: empató. Nápoles 2 - 1 Sporting de Lisboa: Luis Suárez perdió.

Sporting de Lisboa: perdió. Arsenal 2 - 0 Olympiacos: Cristhian Mosquera ganó.

La mayoría de colombianos ganaron sus partidos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025/2026 tras la segunda fecha

Vea en fotos la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025/26:

¿Por dónde ver los partidos de la Champions 2025/26?

Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025/26 usted los podrá seguir por medio de ESPN y, además, por la plataforma Disney+, que es de pago.

Por otro lado, usted podrá seguir el minuto a minuto de los partidos en la página web de W Radio.

