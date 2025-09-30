Chelsea ganó 1-0 al Benfica por Champions League en el regreso de Mourinho a Stamford Bridge

Jugadores del Chelsea celebran el gol ante el Benfica por Champions League FOTO: Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images / Nigel French/Allstar

El Chelsea se impuso 1-0 al Benfica en la segunda jornada de la fase de liguilla de la Champions, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresaba a Stamford Bridge.

El exentrenador de los Blues vio cómo los suyos se inclinaban por un solitario gol, anotado contra su portería por el defensa colombiano Richard Ríos (18), que empujó involuntariamente hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejandro Garnacho.

El portugués inició la temporada en el banquillo del Fenerbahçe turco, pero Mourinho fue despedido en agosto y firmó en septiembre por el Benfica, club al que ya había entrenado en los inicios de su carrera.

El martes, con una atmósfera embriagada por el reencuentro entre el entrenador y su antigua afición, el partido no tardó en ponerse en su contra, tras el error de Ríos, que a la postre decantó el partido.

Así, Stamford Bridge, que en su día fue el feudo de Mourinho, es ahora su purgatorio: desde que abandonó el Chelsea en 2015, Mourinho no ha vencido en el estadio londinense en ninguna de sus siete visitas, a cargo del Manchester United, Tottenham y ahora Benfica.

El resultado fue mucho mejor recibido en el banquillo contrario. El Chelsea, que había perdido tres de sus últimos cuatro partidos, suma su primera victoria en la presente Liga de Campeones, tras haber arrancado la campaña europea con derrota 3-1 en la cancha del Bayern Múnich.

El club inglés adquiere además una posición de fuerza antes de recibir el sábado en Premier League al líder Liverpool, que cayó este martes en Turquía contra el Galatasaray (1-0).

Escuche W Radio en vivo: