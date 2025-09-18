Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-2026 tras la primera fecha

Conozca, además, cómo le fue a los equipos en los que militan futbolistas colombianos.

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images.

Este jueves, 18 de septiembre, se jugó en su totalidad la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, que dejó partidazos y muchos goles anotados.

Dentro de la jornada se destaca la acción de varios futbolistas colombianos como Luis Díaz, Luis Suárez, entre otros, que tuvieron acción en el 11 titular de su escuadra.

Por esta razón, en W Radio le mostramos el ABC de la jornada: resultados de la primera fecha, tabla de posiciones, resultados de los jugadores colombianos y, además, una galería de algunas fotos de los partidos.

Resultados de la primera fecha de la Champions 2025/26

Martes, 16 de septiembre

  • PSV 1 - 3 Union Saint-Gilloise
  • Athletic de Bilbao 0 - 2 Arsenal
  • Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
  • Benfica 2 - 3 Qarabag
  • Tottenham 1 - 0 Villarreal
  • Real Madrid 2 - 1 Olympique de Marsella

Miércoles, 17 de septiembre

  • Olympiacos 0 - 0 Pafos
  • Slavia Praga 2 - 2 Bodo/Glimt
  • Bayern Múnich 3 - 1 Chelsea
  • PSG 4 - 0 Atalanta
  • Ajax 0 - 2 Inter de Milán
  • Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid

Jueves, 18 de septiembre

  • FC Copenhague 2 - 2 Bayer Leverkusen
  • Brujas 4 - 1 Mónaco
  • Frankfurt 5 - 1 Galatasaray
  • Sporting de Lisboa 4 - 1 Kairat
  • Newcastle United 1 - 2 Barcelona
  • Manchester City 2- 0 Napoli

Estos son todos los colombianos que juegan Champions 2025/26: así les fue en la primera fecha

Esta primera fecha también tuvo participación de jugadores colombianos en clubes como Bayern Múnich o Sporting de Lisboa. Por eso, le contamos la lista de todos los connacionales que jugarán esta edición de la Liga de Campeones.

  • Luis Díaz (Bayern Múnich): ganó 3-1 contra Chelsea.
  • Ríchard Ríos (Benfica): perdió 3-2 contra Qarabag.
  • Davinson Sánchez (Galatasaray): perdió 5-1 contra Frankfurt.
  • Luis Javier Suárez (Sporting): ganó 4-1 contra Kiarat.
  • Juan David Cabal (Juventus): empató 4-4 contra el Borussia Dortmund.
  • Cristhian Mosquera (Arsenal): ganó 2-0 contra el Athletic de Bilbao.
  • Camilo Durán (Qarabag): ganó 3-2 contra Benfica.
  • Kevin Medina (Qarabag): ganó 3-2 contra Benfica.

La mayoría de colombianos ganaron sus partidos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025/2026 tras la primera fecha

PosiciónEquipoPuntosDiferencia de golPartidos jugados
1Frankfurt341
2PSG341
3Brujas331
4Sporting Lisboa331
5Unión Saint-GilloseArsenal321
6Bayern Múnich321
7Arsenal321
8Inter de Milán321
9Manchester City321
10Qarabag311
11Liverpool311
12Barcelona311
13Real Madrid311
14Tottenham311
15Borussia Dortmund101
16Juventus101
17Bayer Leverkuses101
18Bodo/Glimt101
19Copenague FC101
20Slavia Praga101
21Olympiacos101
22Pafos101
23Atlético de Madrid0-11
24Benfica 0-11
25OL Marsella0.11
26Newcastle United0-11
27Villareal 0-11
28Chelsea0-21
29PSV0-21
30Ajax0-21
31Athetic de Bilbao0-21
32Napoli0-21
33Kairat0-31
34Monaco0-31
35Galatasaray0-41
36Atalanta0-41

Vea en fotos la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26:

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Lars Baron - UEFA

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Marc Atkins

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Michael Regan - UEFA

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Jan Kruger - UEFA

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Carlos Rodrigues

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Franco Arland

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Dan Istitene

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Clive Mason

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Dan Istitene

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Soccrates Images

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Jörg Schüler

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Darren Walsh

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Robbie Jay Barratt - AMA

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Soccrates Images

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / David Price

Algunos partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images. / Richard Sellers/Allstar

¿Por dónde ver los partidos de la Champions 2025/26?

Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025/26 usted los podrá seguir por medio de ESPN y, además, por la plataforma Disney+, que es de pago.

Por otro lado, usted podrá seguir el minuto a minuto de los partidos en la página web de W Radio.

