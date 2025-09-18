Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-2026 tras la primera fecha
Conozca, además, cómo le fue a los equipos en los que militan futbolistas colombianos.
Este jueves, 18 de septiembre, se jugó en su totalidad la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, que dejó partidazos y muchos goles anotados.
Dentro de la jornada se destaca la acción de varios futbolistas colombianos como Luis Díaz, Luis Suárez, entre otros, que tuvieron acción en el 11 titular de su escuadra.
Por esta razón, en W Radio le mostramos el ABC de la jornada: resultados de la primera fecha, tabla de posiciones, resultados de los jugadores colombianos y, además, una galería de algunas fotos de los partidos.
Resultados de la primera fecha de la Champions 2025/26
Martes, 16 de septiembre
- PSV 1 - 3 Union Saint-Gilloise
- Athletic de Bilbao 0 - 2 Arsenal
- Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
- Benfica 2 - 3 Qarabag
- Tottenham 1 - 0 Villarreal
- Real Madrid 2 - 1 Olympique de Marsella
Miércoles, 17 de septiembre
- Olympiacos 0 - 0 Pafos
- Slavia Praga 2 - 2 Bodo/Glimt
- Bayern Múnich 3 - 1 Chelsea
- PSG 4 - 0 Atalanta
- Ajax 0 - 2 Inter de Milán
- Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid
Jueves, 18 de septiembre
- FC Copenhague 2 - 2 Bayer Leverkusen
- Brujas 4 - 1 Mónaco
- Frankfurt 5 - 1 Galatasaray
- Sporting de Lisboa 4 - 1 Kairat
- Newcastle United 1 - 2 Barcelona
- Manchester City 2- 0 Napoli
Estos son todos los colombianos que juegan Champions 2025/26: así les fue en la primera fecha
Esta primera fecha también tuvo participación de jugadores colombianos en clubes como Bayern Múnich o Sporting de Lisboa. Por eso, le contamos la lista de todos los connacionales que jugarán esta edición de la Liga de Campeones.
- Luis Díaz (Bayern Múnich): ganó 3-1 contra Chelsea.
- Ríchard Ríos (Benfica): perdió 3-2 contra Qarabag.
- Davinson Sánchez (Galatasaray): perdió 5-1 contra Frankfurt.
- Luis Javier Suárez (Sporting): ganó 4-1 contra Kiarat.
- Juan David Cabal (Juventus): empató 4-4 contra el Borussia Dortmund.
- Cristhian Mosquera (Arsenal): ganó 2-0 contra el Athletic de Bilbao.
- Camilo Durán (Qarabag): ganó 3-2 contra Benfica.
- Kevin Medina (Qarabag): ganó 3-2 contra Benfica.
La mayoría de colombianos ganaron sus partidos.
Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025/2026 tras la primera fecha
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Diferencia de gol
|Partidos jugados
|1
|Frankfurt
|3
|4
|1
|2
|PSG
|3
|4
|1
|3
|Brujas
|3
|3
|1
|4
|Sporting Lisboa
|3
|3
|1
|5
|Unión Saint-GilloseArsenal
|3
|2
|1
|6
|Bayern Múnich
|3
|2
|1
|7
|Arsenal
|3
|2
|1
|8
|Inter de Milán
|3
|2
|1
|9
|Manchester City
|3
|2
|1
|10
|Qarabag
|3
|1
|1
|11
|Liverpool
|3
|1
|1
|12
|Barcelona
|3
|1
|1
|13
|Real Madrid
|3
|1
|1
|14
|Tottenham
|3
|1
|1
|15
|Borussia Dortmund
|1
|0
|1
|16
|Juventus
|1
|0
|1
|17
|Bayer Leverkuses
|1
|0
|1
|18
|Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|19
|Copenague FC
|1
|0
|1
|20
|Slavia Praga
|1
|0
|1
|21
|Olympiacos
|1
|0
|1
|22
|Pafos
|1
|0
|1
|23
|Atlético de Madrid
|0
|-1
|1
|24
|Benfica
|0
|-1
|1
|25
|OL Marsella
|0
|.1
|1
|26
|Newcastle United
|0
|-1
|1
|27
|Villareal
|0
|-1
|1
|28
|Chelsea
|0
|-2
|1
|29
|PSV
|0
|-2
|1
|30
|Ajax
|0
|-2
|1
|31
|Athetic de Bilbao
|0
|-2
|1
|32
|Napoli
|0
|-2
|1
|33
|Kairat
|0
|-3
|1
|34
|Monaco
|0
|-3
|1
|35
|Galatasaray
|0
|-4
|1
|36
|Atalanta
|0
|-4
|1
Vea en fotos la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26:
¿Por dónde ver los partidos de la Champions 2025/26?
Lea también: Real Madrid ganó 2-1 al Marsella por la Champions League: Mbappe, héroe con dos goles
Todos los partidos de la UEFA Champions League 2025/26 usted los podrá seguir por medio de ESPN y, además, por la plataforma Disney+, que es de pago.
Por otro lado, usted podrá seguir el minuto a minuto de los partidos en la página web de W Radio.
