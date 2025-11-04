Luis Díaz ya es el máximo goleador colombiano en Champions League: estos son sus números

Luis Díaz y Josip Stanisic del Bayern Múnich celebran el segundo gol del Bayern. FOTO: Tnani Badreddine/Getty Images / DeFodi Images

El extremo Luis Fernando Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en la Champions League. Con su doblete ante el París Saint-Germain (PSG), el atacante del Bayern Múnich llegó a 14 anotaciones y superó a Jackson Martínez, con 13.

El guajiro fue una de las figuras del partido con su doblete y le dio al conjunto ‘bávaro’ la oportunidad de seguir invicto en la Champions League 2025-2026.

El primer gol de Díaz llegó al minuto 4. Aprovechando que el guardameta del PSG dio rebote tras un potente remate de Michael Olise, el colombiano remató dentro del área y anotó, a pesar de que el Marquinhos desvió el balón con su hombro.

El segundo tanto del exjugador del Liverpool se dio al minuto 32 luego de sorprender nuevamente a Marquinhos, robarle el balón cerca al área defendida por Luca Chevalier y definir ante el arquero de una manera magistral.

¿Cómo queda la tabla de goleadores de Colombia en Champions League?

Luis Fernando Díaz: 14 goles

Jackson Martínez: 13 goles en 26 partidos jugados

Radamel Falcao García: 12 goles en 29 partidos.

Felipe Pardo: 5 goles

James Rodríguez: 5 goles

Faustino Asprilla: 4 goles

Adrián Ramos: 4 goles

Juan Guillermo Cuadrado: 3 goles

Roger Cañas: 2 goles

Teófilo Gutiérrez: 2 goles

