Luis Díaz ya es el máximo goleador colombiano en Champions League: estos son sus números
Con su doblete ante el PSG, Luis Díaz superó a leyendas del fútbol como Radamel Falcao García y James Rodríguez.
El extremo Luis Fernando Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en la Champions League. Con su doblete ante el París Saint-Germain (PSG), el atacante del Bayern Múnich llegó a 14 anotaciones y superó a Jackson Martínez, con 13.
El guajiro fue una de las figuras del partido con su doblete y le dio al conjunto ‘bávaro’ la oportunidad de seguir invicto en la Champions League 2025-2026.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
El primer gol de Díaz llegó al minuto 4. Aprovechando que el guardameta del PSG dio rebote tras un potente remate de Michael Olise, el colombiano remató dentro del área y anotó, a pesar de que el Marquinhos desvió el balón con su hombro.
El segundo tanto del exjugador del Liverpool se dio al minuto 32 luego de sorprender nuevamente a Marquinhos, robarle el balón cerca al área defendida por Luca Chevalier y definir ante el arquero de una manera magistral.
¿Cómo queda la tabla de goleadores de Colombia en Champions League?
- Luis Fernando Díaz: 14 goles
- Jackson Martínez: 13 goles en 26 partidos jugados
- Radamel Falcao García: 12 goles en 29 partidos.
- Felipe Pardo: 5 goles
- James Rodríguez: 5 goles
- Faustino Asprilla: 4 goles
- Adrián Ramos: 4 goles
- Juan Guillermo Cuadrado: 3 goles
- Roger Cañas: 2 goles
- Teófilo Gutiérrez: 2 goles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles