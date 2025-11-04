Video: ¡Doblete cafetero! Vea el segundo gol de Luis Díaz ante el PSG por Champions League
El delantero ‘guajiro’ anotó su décimo gol de la temporada y se convirtió en el máximo goleador colombiano en la UEFA Champions League.
Inicia la acción de la semana en la UEFA Champions League y el turno hoy ha sido para el Bayern Múnich que enfrenta al Paris Saint-Germain en el Parque de los Principes por la cuarta jornada del torneo.
Luis Díaz se ha encargado de ampliar el marcador para el club ‘bavaro’ tras anotar al minuto 32, el segundo gol del Bayern Múnich.
Tras un pase que le cayó a Marquinhos, Luis Diaz aprovechó para robar el balón y quedar frente a la portería francesa donde no dudaría en rematar para poner 2-0 a su favor.