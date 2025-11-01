Múnich sería sede de final de Champions League en 2028

El estadio Allianz Arena de Múnich es el único candidato para acoger la final de la Champions League 2027-2028, mientras que Wembley y el Camp Nou aspiran a la de la temporada 2028-2029, indicó la UEFA en un comunicado.

Las federaciones nacionales tenían hasta el 22 de octubre para declarar su interés para organizar las ocho finales de las distintas competiciones europeas en 2028 y 2029.

Alemania fue la única en postularse para la de la Champions masculina de 2028-2029 y Múnich, a falta de la oficialización, se perfila como sede de la final europea de clubes por sexta vez en su historia, después de 1979, 1993 y 1997 en el estadio Olímpico y de 2012 y este mismo 2025 en el Allianz Arena.

Para 2029, Inglaterra propuso Wembley y España el Camp Nou de Barcelona, que está finalizando su remodelación y tendrá un aforo récord en Europa de 105.000 espectadores.

Las finales de 2026 y 2027 ya están atribuidas al Puskas Arena de Budapest y al Civitas Metropolitano de Madrid, respectivamente.

Las diferentes candidaturas para las finales de 2028 y 2029 tienen ahora hasta el 11 de junio de 2026 para enviar su dosier y la decisión definitiva la tomará el Comité Ejecutivo de la UEFA en septiembre del año próximo.

Escuche W Radio en vivo: