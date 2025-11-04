Video: ¡Imparable! Vea el gol de Luis Díaz ante el PSG por Champions League

Luis Díaz celebra su gol ante el PSG por Champions League. FOTO: Stuart Franklin/Getty Images / Stuart Franklin

Inicia la acción de la semana en la UEFA Champions League y el turno hoy ha sido para el Bayern Múnich que enfrenta al Paris Saint-Germain en el Parque de los Principes por la cuarta jornada del torneo.

Luis Díaz se ha encargado de abrir el marcador para el club ‘bavaro’ tras anotar en menos de cinco minutos, firmando su noveno gol de la temporada en 16 partidos disputados.

Tras una jugada colectiva del equipo alemán, Michael Olise quedó frente a Lucas Chevalier quien atajó el disparo del alemán, pero el delantero ‘guajiro’ aprovechó el rebote para inaugurar el luminoso.

Así fue el gol de Luis Díaz ante el PSG por Champions League:

¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z621chS3q6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

Escuche W Radio en vivo: