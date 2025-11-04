Video: ¡Imparable! Vea el gol de Luis Díaz ante el PSG por Champions League
El delantero ‘guajiro’ anotó su noveno gol de la temporada y el segundo por Champions League.
Inicia la acción de la semana en la UEFA Champions League y el turno hoy ha sido para el Bayern Múnich que enfrenta al Paris Saint-Germain en el Parque de los Principes por la cuarta jornada del torneo.
Luis Díaz se ha encargado de abrir el marcador para el club ‘bavaro’ tras anotar en menos de cinco minutos, firmando su noveno gol de la temporada en 16 partidos disputados.
Tras una jugada colectiva del equipo alemán, Michael Olise quedó frente a Lucas Chevalier quien atajó el disparo del alemán, pero el delantero ‘guajiro’ aprovechó el rebote para inaugurar el luminoso.
Así fue el gol de Luis Díaz ante el PSG por Champions League:
