Video: Así fue la falta por la que expulsaron a Luis Díaz en el Bayern vs. PSG en Champions League

Luis Díaz y su escandalosa expulsión en PSG vs. Bayern Múnich por Champions League: ¿Era para tanto?. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) / Stuart Franklin

Ha sido un día de contrastes para Luis Díaz en el Parque de los Príncipes, 'una de cal y otra de arena’ para el ‘guajiro’ que vio cómo pasó, en unos minutos, de anotar un doblete que puso en ventaja al Bayern Múnich a irse expulsado antes del final del primer tiempo, dejando al equipo ‘bávaro’ con 10 hombres.

Cuando se acercaba el final de la primera mitad, Díaz fue a disputar un balón dividido con el marroquí Achraf Hakimi en el costado derecho del campo. El colombiano llegó tarde y cometió una entrada por detrás, impactando con fuerza el tobillo del defensor del PSG.

En un primer momento, el árbitro italiano Maurizio Mariani le mostró tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, la sanción fue corregida y se le mostró la tarjeta roja directa.

La falta dejó a Hakimi visiblemente adolorido, al punto que tuvo que ser sustituido antes del descanso.

Entretanto, Bayer Múnich le ganó 2-1 al PSG y Luis Díaz no podrá estar en la quinta fecha de la Fase Liga de la Champions League, donde el Bayern de Vincent Kompany visitará al Arsenal de Mikel Arteta, actual líder de la Premier League, el próximo miércoles, 26 de noviembre.

Así fue la falta que originó la expulsión de Luis Díaz por Champions League:

En el minuto 8:25 está la falta de Luis Díaz

