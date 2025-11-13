¿Cómo le ha ido a Colombia contra Nueva Zelanda? Solo hay un partido en el historial y así quedó

Mario Alberto Yepes en partido de Colombia contra Nueva Zelanda en 2003. Foto: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images. / Tony Marshall - EMPICS

La Selección Colombia vuelve a las canchas internacionales con la doble fecha FIFA que se disputará en noviembre. Se enfrentará contra el combinado nacional de Nueva Zelanda en partido preparatorio de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Cabe recordar que este partido sería contra Nigeria, pero el combinado africano debe buscar su boleto al Mundial en la misma fecha de este amistoso, pues tendrá disputa en las Eliminatorias de ese continente.

Así las cosas, los dirigidos por el director técnico argentino Néstor Lorenzo se enfrentarán a la selección oceánica y en W Radio le contamos el historial que tienen ambos cuadros en donde, curiosamente, solo hay un partido jugado en todo el repertorio.

¿Cómo llega Colombia para el amistoso contra Nueva Zelanda?

Los colombianos llegan a disputar este encuentro con una victoria y un empate a sus espaldas.

En los dos anteriores partidos, la ‘Tricolor’ le ganó por goleada a la Selección de México 4-0, y luego empató sin goles contra el seleccionado de Canadá.

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los convocados para estos dos juegos amistosos.

¿Cómo está el historial de Colombia contra Nueva Zelanda?

Pues bien, la realidad es que con el partido que en este 2025 jugarán Colombia y Nueva Zelanda se sumarán dos veces en las que se han enfrentado; previamente, solo una vez se vieron las caras.

En esa ocasión, la ‘Tricolor’ chocó contra los oceánicos en el marco de la fase de grupos de la Copa FIFA Confederaciones, el 20 de junio de 2003, que se jugó en Francia.

Para ese entonces, Colombia contaba en sus filas con futbolistas destacados como Óscar Córdoba, Mario Alberto Yepes, Giovanni Hernández, Victor Hugo Aristizabal, Iván Ramiro Córdoba, Gerardo Bedoya y Jairo ‘El Viejo’ Patiño.

Así, en ese juego, la Selección le ganó 3-1 a Nueva Zelanda con goles de Jorge López Caballero, Giovanni Hernández y un golazo de chilena de Mario Yepes.

Es en esa línea que Colombia llega al juego de este año con un historial de un partido ganado, de uno jugado.

Vea el gol de chilena de Yepes contra Nueva Zelanda

Vea algunas fotos de Colombia contra Nueva Zelanda en 2003

Fecha y hora del partido de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda

El primer amistoso del cuadro ‘cafetero’ será el próximo sábado, 15 de noviembre, contra la Selección de Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche.

El partido usted lo podrá seguir minuto a minuto por W Radio y, además, verlo en vivo por canales como RCN y el Gol Caracol.

Segundo amistoso de la fecha FIFA

Posteriormente, Colombia tendrá otro amistoso. Se enfrentará a la Selección de Australia en Nueva York, el martes, 18 de noviembre, a las 8:00 de la noche.

Cabe resaltar que todos estos partidos hacen parte de los juegos preparativos de todas las selecciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

