¿A qué hora juega la Selección Colombia contra Australia? Así puede ver el partido EN VIVO

La Selección Colombia sigue calentando motores con el objetivo claro de llegar con un alto nivel futbolístico al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Cómo llega Colombia a jugar su partido contra la Selección de Australia?

Recientemente, los dirigidos por Néstor Lorenzo disputaron su primer partido amistoso, fue contra la Selección de Nueva Zelanda y Colombia ganó 2-1.

En el juego, fueron los jugadores Gustavo Puerta y Johan Carbonero los encargados de marcar los dos tantos que le dieron la victoria a la selección en Miami, en el estadio del Inter Miami, equipo de Lionel Messi.

Ahora, Colombia buscará encadenar otra victoria y sumar cuatro partidos invictos, pues en los anteriores encuentros la ‘Tricolor’ le ganó a México, empató con Canadá y, como se mencionó, venció a Nueva Zelanda.

A pesar de los buenos resultados, la Selección Colombia llegará con una baja sensible para enfrentar a Australia.

¿Cuál jugador será baja para el partido de Colombia contra Australia?

Pues bien, la Federación Colombiana de Fútbol, por medio de un comunicado, dio a conocer en su página web la baja en la concentración de un jugador.

Se trata del lateral derecho que milita en el Crystal Palace de Inglaterra, Daniel Muñoz.

La razón de su salida, según explicaron, son motivos familiares del futbolista.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares.”, informaron.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra Australia?

Tras el primer amistoso en el que Colombia le ganó x-x a Nueva Zelanda, la ‘Tricolor’ tendrá otro amistoso. Se enfrentará a la Selección de Australia en Nueva York, este martes, 18 de noviembre, a las 8:30 de la noche.

¿Por dónde ver el partido entre Colombia y Australia?

Pues bien, el partido entre sudamericanos y oceánicos se podrá disfrutar en vivo en los canales RCN y el Gol Caracol.

Sin embargo, usted también podrá seguir el minuto a minuto en la página web y redes sociales de W Radio.

Cabe resaltar que todos estos partidos hacen parte de los juegos preparativos de todas las selecciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

