Video: Jefferson Lerma anotó el tanto final en la goleada 3-0 de Colombia sobre Australia
El volante de Crystal Palace fue el autor de la última anotación en la victoria de la ‘Tricolor’.
Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia jugó su segundo partido amistoso, el último de este año, con miras al Mundial de 2026 para llegar de la mejor forma.
En este encuentro, Colombia goleó 3-0 a Australia y el último gol del partido fue marcado por Jefferson Lerma, quien anotó al minuto 90+2.
Vea el tanto de Jefferson Lerma:
