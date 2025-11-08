Video: ¡Suma y sigue! Vea el gol de Luis Díaz en el Bayern vs. Union Berlin por Bundesliga

Luis Díaz celebra su gol ante el Union Berlin por la décima fecha de la Bundesliga. FOTO: A. Scheuber/Getty Images / A. Scheuber

Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, para el Bayern Múnich, que hoy visita al Union Berlin por la décima jornada de la Bundesliga.

Luis Díaz se ha encargado de abrir el marcador para el club ‘bávaro’ tras anotar al minuto 38, el gol del empate para igualar el marcador que previamente inauguró Danilho Doekhi.

Tras una pase de Josep Stanisic producto de una pared, Luis Díaz recuperó el balón al borde la línea y tras eludir un defensor, no dudo en avanzar y rematar frente a la portería defendida por Frederik Ronnow.

Así fue el gol de Luis Díaz ante el Union Berlin por Bundesliga: