Video: ¡Suma y sigue! Vea el gol de Luis Díaz en el Bayern vs. Union Berlin por Bundesliga
El delantero ‘guajiro’ realizó su undécimo gol de la temporada en 17 encuentros disputados.
Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, para el Bayern Múnich, que hoy visita al Union Berlin por la décima jornada de la Bundesliga.
Luis Díaz se ha encargado de abrir el marcador para el club ‘bávaro’ tras anotar al minuto 38, el gol del empate para igualar el marcador que previamente inauguró Danilho Doekhi.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Tras una pase de Josep Stanisic producto de una pared, Luis Díaz recuperó el balón al borde la línea y tras eludir un defensor, no dudo en avanzar y rematar frente a la portería defendida por Frederik Ronnow.