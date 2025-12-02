Estas son las selecciones que jugarán un Mundial por primera vez: así están para el sorteo

Jugadores de Cabo Verde celebran su clasificación al Mundial de 2026. Foto: suministrada. / Sportsfile

En menos de 7 meses se realizará el Mundial de 2026, teniendo este una particularidad: por primera vez en la historia una Copa del Mundo será en tres países diferentes al mismo tiempo, en este caso, en Estados Unidos, México y Canadá.

Lea más: Sorteo de fase de grupos del Mundial 2026: agéndese y conozca los rivales de la Selección Colombia

Adicionalmente, este mundial tiene otro aspecto curioso, pues será el primer certamen con 48 selecciones participantes.

En esa línea, son varias las escuadras que, por primera vez en su historia, jugarán un Mundial. En W Radio le contamos cuáles son y cómo están de cara al sorteo de la fase de grupos para el torneo de 2026.

¿Cuáles son las 48 selecciones clasificadas al Mundial?

Le puede interesar ¿Cuándo se realizaría el sorteo del Mundial 2026? Tome nota y prográmese

Hasta el momento hay 42 selecciones, pues faltan definir cuáles son las que avanzan desde el repechaje.

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) República Islámica de Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia) República de Corea (Asia) Jordania (Asia) Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África) Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudí (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Alemania (Europa) Países Bajos (Europa) Bélgica (Europa) Austria (Europa) España (Europa) Suiza (Europa) Escocia (Europa) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf) Panamá (Europa)

¿Cuáles de estas selecciones jugarán por primera vez en su historia un Mundial?

Pues bien, hasta el momento y sin contar el repechaje, son cuatro las selecciones que, por primera vez en toda su historia futbolística, harán parte de un mundial.

Se trata de estos cuatro países:

Uzbekistán (Asia) Jordania (Asia) Cabo Verde (África) Curazao (Concacaf)

Le contamos cómo quedaron sus bombos, en donde se sorteará su grupo en el mundial en el sorteo de este diciembre.

Ahora, hay menciones honoríficas de selecciones que aunque si han jugado previamente un mundial, llevan mucho tiempo sin hacerlo. Es el caso de Noruega, que volvió a una Copa del Mundo 28 años después, esta vez de la mano de Erling Haaland.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

La FIFA tomó la decisión de que Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

Asimismo, Argentina, vigente campeona del mundo, de América y la selección que terminó líder en las Eliminatorias Sudamericanas, también será cabeza de serie.

¿A qué hora en Colombia será el sorteo?

Desde las 12:00 del mediodía, los colombianos podrán ver el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lea más: Así quedó Colombia de cara al Mundial 2026: bombos para el sorteo, Ranking Fifa y posibles rivales

¿Por dónde ver EN VIVO el sorteo de grupos del Mundial 2026?

En Colombia usted podrá seguir EN VIVO el sorteo del Mundial 2026 por medio de canales como ESPN, DSports y, además, se espera que canales nacionales como Caracol Televisión y RCN también lo transmitan,

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Cabe recordar, W Radio, a través de su señal y sus canales digitales, tendrá toda la información sobre los rivales de la Selección Colombia y el resto de grupos del Mundial.

Escuche W Radio en vivo: