Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo de la FIFA: ¿hay ‘grupo de la muerte’?

Ya es oficial: quedó definida la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y cada selección conoce sus tres rivales para este apartado del torneo deportivo más grande del mundo.

Tras el sorteo que se realizó este viernes, 5 de diciembre, y que arrancó desde el medio día, ya todas las selecciones iniciarán su planificación teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades que cada equipo con el que se verán las caras, tienen. La Selección Colombia, una de estas.

Como se aclaró durante el mismo sorteo, ningún equipo de la misma confederación se va a enfrentar en un mismo grupo, con una única excepción: La UEFA, pues son 16 los combinados europeos que participarán en el Mundial 2026.

Por grupo, máximo, hay dos selecciones europeas. Del resto de las confederaciones solo habrá una.

Así quedó definida la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Grupo A

1. México 2. Sudáfrica 3. Corea del Sur 4. Ganador entre Dinamarca,

Macedonia, República Checa o Irlanda

Grupo B

1. Canadá 2. Ganador entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia 3. Qatar 4. Suiza

Grupo C

1. Brasil 2. Marruecos 3. Haití 4. Escocia

Grupo D

1. Estados Unidos 2. Paraguay 3. Australia 4. Ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo

Grupo E

1. Alemania 2. Curazao 3. Costa de Marfil 4. Ecuador

Grupo F

1. Países Bajos 2. Japón 3. Ganador entre Ucrania, Suecia, Albania o Polonia 4. Túnez

Grupo G

1. Bélgica 2. Egipto 3. Irán 4. Nueva Zelanda

Grupo H

1. España 2. Cabo Verde 3. Arabia Saudita 4. Uruguay

Grupo I

1. Francia 2. Senegal 3. Ganador entre Bolivia, Irak y Surinam 4. Noruega

Grupo J

1. Argentina 2. Argelia 3. Austria 4. Jordania

Grupo K: el grupo de la Selección Colombia

1. Portugal 2. Ganador entre República Democrática del Congo,

Jamaica y Nueva Caledonia 3. Uzbekistán 4. Colombia

Grupo L

1. Inglaterra 2. Croacia 3. Ghana 4. Panamá

Cabe resaltar que hoy viernes no se sabrá fechas de los partidos y las ciudades de cada uno, pues por condiciones climáticas de las sedes y horarios de televisión, el Departamento de Competición de la FIFA se reunirá tras el sorteo y esto se anuncie hacia el medio día del sábado, 6 de diciembre.

¿Hay ‘grupo de la muerte’?

Ahora, hay que resaltar que en esta edición realmente no se concretó un grupo de la muerte; sin embargo, hay un grupo con especial ‘picante’: el I, pues enfrentará a dos selecciones que cuentan con la nueva generación de grandes futbolistas: Francia, con Mbappé; y Noruega, con Erling Haaland.

¿Cuándo iniciará el Mundial de 2026?

Pues bien, no es un secreto que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Así, para este 2026 la Copa del Mundo retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

En esa línea, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

