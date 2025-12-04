La FIFA confirmó restricciones en el sorteo del Mundial 2026: estos equipos no se enfrentarían

El trofeo de la Copa del Mundo exhibido previo al inicio del Mundial. (Photo by Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images) / Elizabeth Ruiz Ruiz

Se va cerrando el 2025 y, con esto, se abre el telón de uno de los eventos más esperados en el mundo del deporte: el Mundial, pues en 2026 se jugará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, todo lo que rodea al Mundial es un entramado completo de eventos deportivos. Primero, se juegan las eliminatorias de cada confederación, que definen a los clasificados. También, se juegan los repechajes de las selecciones que no clasificaron directamente y, finalmente, el sorteo que dejará definida la fase de grupos.

Sin embargo, este sorteo tendrá cosas diferentes que la FIFA ya se encargó de comunicar, como algunas restricciones.

En W Radio le contamos de qué se trata.

¿Cómo será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

La FIFA informó que “el sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden”.

Cada miembro del bombo 1 será cabeza de grupo, respectivamente, de A al L.

Los demás puestos se sortearán.

¿Hay restricciones en el sorteo del Mundial 2026?

La respuesta es sí. La FIFA anunció una serie de restricciones para el sorteo del Mundial 2026, entre estas una normativa que define que algunos equipos no se pueden enfrentar entre sí. Según mencionaron, esto se hace con el fin de “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”.

La primera restricción tiene que ver con las cuatro primeras selecciones del ranking. España (primera) y Argentina (segunda) irán a cuadros diferentes. Lo mismo para Francia e Inglaterra (tercera y cuarta). “De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”, dijo la FIFA.

Así las cosas, comunicaron lo más relevante para el sorteo: Las selecciones de una misma confederación no podrán compartir grupo, con excepción de la UEFA, pues son 16 equipos que jugarán el mundial.

“Ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”, explicaron.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

La FIFA informó que Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

¿Por dónde se puede ver el sorteo de grupos del Mundial 2026?

Para Colombia, la señal del sorteo será transmitida por ESPN, aunque se espera que canales nacionales como Caracol Televisión y RCN Televisión también lo pasen.

No obstante, W Radio, a través de su señal y sus canales digitales, tendrá toda la información sobre los rivales de la Selección Colombia y el resto de grupos del Mundial.

¿A qué hora en Colombia será el sorteo?

Desde las 12:00 del mediodía, los colombianos podrán ver el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

