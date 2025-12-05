Deportes

Hora del Sorteo Mundial 2026 HOY🔴: Dónde ver EN VIVO, bombos y grupo de Selección Colombia

A partir de las 12:00 meridiano de este 5 de diciembre iniciará el sorteo del Mundial 2026: Colombia conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

Balón de la FIFA ´Trionda&#039;. FOTO: David Lidstrom - UEFA/UEFA via Getty Images

Balón de la FIFA ´Trionda'. FOTO: David Lidstrom - UEFA/UEFA via Getty Images / David Lidstrom - UEFA

Este viernes, 5 de diciembre, se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que Colombia conocerá a sus rivales para la primera fase de la Copa del Mundo.

La Selección Colombia hace parte del bombo 2, por lo que puede enfrentar a campeonas del mundo como España, Francia, Inglaterra, al igual que a equipos candidatos como Portugal y Países Bajos, además de las anfitrionas del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1

  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

BOMBO 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

BOMBO 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Catar
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica

BOMBO 4:

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Repesca Europa 1
  • Repesca Europa 2
  • Repesca Europa 3
  • Repesca Europa 4
  • Repesca Intercontinental 1
  • Repesca Intercontinental 2

¿Cuál puede ser el ‘grupo de la muerte’ para Colombia?

De manera obligatoria, Colombia debe enfrentar a difíciles selecciones, sin embargo, hay algunas que, por su historia o su actualidad, son más ‘temidas’ en el papel.

Así las cosas, un ‘grupo de la muerte’ en el que podría quedar el equipo de Néstor Lorenzo puede ser:

  • España, Francia, Portugal o Alemania
  • Colombia
  • Noruega
  •  Ghana

¿Dónde ver el sorteo de grupos del Mundial 2026?

La transmisión en televisión del sorteo mundialista estará a cargo de Caracol Televisión, RCN TV y DirecTV Sports. No obstante, W Radio tendrá toda la información EN VIVO a través de sus canales digitales: fixture, rivales de Colombia, grupos y mucho más.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad