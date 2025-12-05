Hora del Sorteo Mundial 2026 HOY🔴: Dónde ver EN VIVO, bombos y grupo de Selección Colombia

Balón de la FIFA ´Trionda'. FOTO: David Lidstrom - UEFA/UEFA via Getty Images / David Lidstrom - UEFA

Este viernes, 5 de diciembre, se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que Colombia conocerá a sus rivales para la primera fase de la Copa del Mundo.

La Selección Colombia hace parte del bombo 2, por lo que puede enfrentar a campeonas del mundo como España, Francia, Inglaterra, al igual que a equipos candidatos como Portugal y Países Bajos, además de las anfitrionas del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

¿Cuál puede ser el ‘grupo de la muerte’ para Colombia?

De manera obligatoria, Colombia debe enfrentar a difíciles selecciones, sin embargo, hay algunas que, por su historia o su actualidad, son más ‘temidas’ en el papel.

Así las cosas, un ‘grupo de la muerte’ en el que podría quedar el equipo de Néstor Lorenzo puede ser:

España, Francia, Portugal o Alemania

Colombia

Noruega

Ghana

¿Dónde ver el sorteo de grupos del Mundial 2026?

La transmisión en televisión del sorteo mundialista estará a cargo de Caracol Televisión, RCN TV y DirecTV Sports. No obstante, W Radio tendrá toda la información EN VIVO a través de sus canales digitales: fixture, rivales de Colombia, grupos y mucho más.

Escuche W Radio en vivo aquí: