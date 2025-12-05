Hora del Sorteo Mundial 2026 HOY🔴: Dónde ver EN VIVO, bombos y grupo de Selección Colombia
A partir de las 12:00 meridiano de este 5 de diciembre iniciará el sorteo del Mundial 2026: Colombia conocerá a sus rivales en la fase de grupos.
Este viernes, 5 de diciembre, se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que Colombia conocerá a sus rivales para la primera fase de la Copa del Mundo.
La Selección Colombia hace parte del bombo 2, por lo que puede enfrentar a campeonas del mundo como España, Francia, Inglaterra, al igual que a equipos candidatos como Portugal y Países Bajos, además de las anfitrionas del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.
¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?
BOMBO 1
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá
BOMBO 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
BOMBO 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudí
- Sudáfrica
BOMBO 4:
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repesca Europa 1
- Repesca Europa 2
- Repesca Europa 3
- Repesca Europa 4
- Repesca Intercontinental 1
- Repesca Intercontinental 2
¿Cuál puede ser el ‘grupo de la muerte’ para Colombia?
De manera obligatoria, Colombia debe enfrentar a difíciles selecciones, sin embargo, hay algunas que, por su historia o su actualidad, son más ‘temidas’ en el papel.
Así las cosas, un ‘grupo de la muerte’ en el que podría quedar el equipo de Néstor Lorenzo puede ser:
- España, Francia, Portugal o Alemania
- Colombia
- Noruega
- Ghana
¿Dónde ver el sorteo de grupos del Mundial 2026?
La transmisión en televisión del sorteo mundialista estará a cargo de Caracol Televisión, RCN TV y DirecTV Sports. No obstante, W Radio tendrá toda la información EN VIVO a través de sus canales digitales: fixture, rivales de Colombia, grupos y mucho más.
