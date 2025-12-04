¿A cuáles rivales podría enfrentarse Colombia en fase de grupos de Mundial 2026? Se alista el sorteo

Quedan poco más de 200 días para que ruede la pelota en Centro y Norteamérica y se dé comienzo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en donde, tras el certamen de Qatar 2022, Colombia volverá a decir presente.

Sin embargo, en los momentos previos a la Copa del Mundo, uno de los momentos más esperados por aficionados, delegaciones y las mismas selecciones (jugadores y cuerpos técnicos) es el sorteo, pues allí se definen los rivales a los que cada escuadra se enfrentará en la fase de grupos.

Mundial de 2026: una Copa del Mundo diferente

Este Mundial de 2026 será diferente a como conocemos a los certámenes: esta Copa del Mundo, por primera vez en su historia, contará con 48 selecciones en total y, además, será el primero en jugarse en tres países diferentes.

Ahora, el hecho de que sean 48 selecciones hace que la variedad de rivales a enfrentarse, en este caso para Colombia, sea más grande.

Por eso, en W Radio le contamos a cuáles rivales se podría enfrentar Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Con cuáles equipos podría enfrentarse Colombia en el Mundial 2026?

Pues bien, la respuesta acá pasa por los bombos que definió la FIFA, que quedaron de la siguiente manera:

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

En esa línea, teniendo en cuenta que Colombia está ubicado en el bombo 2, se enfrentará a rivales de los bombos 1, 3 y 4.

Ahora, como la FIFA anunció que selecciones de la misma confederación no podrán enfrentarse, Colombia no podría compartir grupo co n Brasil y Argentina (bombo 1). Uruguay y Ecuador (bombo 2, mismo de Colombia). Paraguay (bombo 3).

Así, los rivales más difíciles con los que Colombia se podría enfrentar serían los del bombo uno, teniendo en cuenta la excepción ya mencionada, es decir, Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España.

Junto a otras selecciones de otros bombos como, por ejemplo, la Noruega de Erling Haaland.

¿Por dónde se podrá ver en Colombia el sorteo de grupos del Mundial 2026?

En Colombia, la señal del sorteo será transmitida por ESPN, aunque se espera que canales nacionales como Caracol Televisión y RCN Televisión también lo pasen.

Sin embargo, cabe recordar que W Radio, a través de su señal y sus canales digitales, tendrá toda la información sobre los rivales de la Selección Colombia y el resto de grupos del Mundial 2026.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

Ahora, para esta nueva edición, Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes, 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial 2026 en Colombia?

Desde las 12:00 del mediodía, los colombianos podrán ver el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

