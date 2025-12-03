¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Bombos, reglas y más detalles de la FIFA

Se acerca el día en donde el Mundial de 2026 marcará su ‘hora cero’ de inicio previo cuando se sortee la fase de grupos y cada selección conozca sus rivales en la contienda.

Para este preciso fin, la FIFA, por medio de su página web, publicó los detalles de cómo será el sorteo para estructurar la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lo primero que debe tener en cuenta es cómo quedaron conformados los bombos previo al sorteo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

Estos bombos están en orden según el ranking FIFA, lo que quiere decir que en el bombo 1 están las mejores selecciones del mundo, junto a los tres anfitriones del Mundial: Estados Unidos, México y Canadá.

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Lea más del tema: Estas son las selecciones que jugarán un Mundial por primera vez: así están para el sorteo

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

En ese sentido, la FIFA explicó el funcionamiento del sorteo.

Lea también: ¿Cómo quedó Colombia en el último sorteo de un Mundial? Este fue su grupo

¿Cómo será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

En su página web, el máximo ente del fútbol mundial explicó que este mundial constará de 48 selecciones en total, que se dividirán en 12 grupos, cada uno de cuatro equipos. Los mismos irán de la A a la L, respectivamente.

Así, la FIFA detalló que el paso a paso será de la siguiente manera:

“El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden”, dijeron.

Cabe aclarar que las selecciones del grupo A son cabezas de las zonas a las que se les asigne. Aclarando que “en el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul)“.

Por otro lado, por un equilibro deportivo la FIFA dijo que las cuatro primeras selecciones, que son España, Argentina, Francia e Inglaterra “se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”.

Otro de los procesos que se debe tener en cuenta es que ninguna selección que sea de la misma confederación se puede enfrentar en el mismo grupo. Sin embargo, hay una excepción: la UEFA, pues cuenta con 16 representantes, por lo que por grupo solo habrá máximo dos escuadras de esa misma confederación.

En el marco de las posiciones en sus grupos de los equipos que salgan de los bombos 2, 3 y 4 estos no se sorteará, pues irán directamente a una casilla que la FIFA ya tiene predeterminada.

Cabe resaltar que Colombia no jugará el partido inaugural, pues la FIFA también confirmó que ese juego será entre México y un equipo del bombo 3.

Finalmente, tampoco se sabrá fechas de los partidos y las sedes, pues por condiciones climáticas de las sedes y horarios de televisión, el Departamento de Competición de la FIFA se reunirá tras el sorteo y, posiblemente, esto se anuncie hacia el medio día del sábado.

También le puede interesar: FIFA repartirá $355 millones entre todos los clubes que cedan jugadores al Mundial 2026

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

Ahora, para esta nueva edición, Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes, 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

Asimismo, Argentina, vigente campeona del mundo, de América y la selección que terminó líder en las Eliminatorias Sudamericanas, también será cabeza de serie.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial 2026 en Colombia?

Desde las 12:00 del mediodía, los colombianos podrán ver el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lea más: Sorteo de fase de grupos del Mundial 2026: agéndese y conozca los rivales de la Selección Colombia

¿Por dónde se podrá ver en Colombia el sorteo de grupos del Mundial 2026?

En Colombia, la señal del sorteo será transmitida por ESPN, aunque se espera que canales nacionales como Caracol Televisión y RCN Televisión también lo pasen.

Sin embargo, cabe recordar que W Radio, a través de su señal y sus canales digitales, tendrá toda la información sobre los rivales de la Selección Colombia y el resto de grupos del Mundial 2026.

Escuche W Radio en vivo: