Sorteo Mundial 2026 EN DIRECTO🔴 Minuto a minuto y grupos definidos por FIFA

Este viernes Colombia conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 en el sorteo de la FIFA.

Copa del Mundo, James Rodríguez y Luis Díaz. Fotos: (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / (Photo by David Nieto/Eurasia Sport Images/Getty Images)

