Sorteo Mundial 2026 EN DIRECTO🔴 Minuto a minuto y grupos definidos por FIFA

Este viernes, 5 de diciembre, se realiza el <a href="https://www.wradio.com.co/2025/12/05/hora-del-sorteo-mundial-2026-hoy-donde-ver-en-vivo-bombos-y-grupo-de-seleccion-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/12/05/hora-del-sorteo-mundial-2026-hoy-donde-ver-en-vivo-bombos-y-grupo-de-seleccion-colombia/"><b>sorteo del Mundial 2026 </b></a>y la <a href="https://www.wradio.com.co/2025/12/03/como-quedo-colombia-en-el-ultimo-sorteo-de-un-mundial-este-fue-su-grupo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/12/03/como-quedo-colombia-en-el-ultimo-sorteo-de-un-mundial-este-fue-su-grupo/"><b>Selección Colombia</b></a><b> conocerá a sus rivales para la fase de grupos de la </b><a href="https://www.wradio.com.co/2025/12/02/estas-son-las-selecciones-que-jugaran-un-mundial-por-primera-vez-asi-estan-para-el-sorteo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/12/02/estas-son-las-selecciones-que-jugaran-un-mundial-por-primera-vez-asi-estan-para-el-sorteo/"><b>Copa del Mundo.</b></a><b> </b><b>La Tricolor está en el bombo 2</b>, por lo que deberá enfrentar en la primera ronda a una selección o campeona del mundo, o favorita para ganar el Mundial o a una anfitriona del torneo. En el papel, los<a href="https://www.wradio.com.co/2025/12/04/a-cuales-rivales-podria-enfrentarse-colombia-en-fase-de-grupos-de-mundial-2026-se-alista-el-sorteo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/12/04/a-cuales-rivales-podria-enfrentarse-colombia-en-fase-de-grupos-de-mundial-2026-se-alista-el-sorteo/"><b> rivales más difíciles para Colombia</b></a> serían: <b>España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica</b>, teniendo en cuenta que no puede medirse en fase de grupos a Brasil y Argentina. En su página web, el máximo ente del fútbol mundial explicó que <b>este mundial constará de 48 selecciones en total, que se dividirán en 12 grupos, cada uno de cuatro equipos.</b> Los mismos irán de la A a la L, respectivamente.<b>Por un equilibro deportivo, la FIFA dijo que las cuatro primeras selecciones, que son España, Argentina, Francia e Inglaterra “se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos.</b>De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”.La transmisión en televisión del sorteo mundialista estará a cargo de Caracol Televisión, RCN TV y DirecTV Sports. No obstante, <b>W Radio tendrá toda la información EN VIVO a través de sus canales digitales: fixture, rivales de Colombia, grupos y mucho más.</b>