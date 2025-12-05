Internacional

Trump celebra un “gran día” antes del sorteo del Mundial de 2026

“Es un gran día y es un deporte formidable”, dijo el mandatario en la alfombra roja del Kennedy Center, donde se celebrará el sorteo mundialista.

Donald Trump. Foto: Peter W. Stevenson/The Washington Post via Getty Images Trionda. Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó este viernes “un gran día” poco antes del inicio en Washington del sorteo del Mundial de fútbol de 2026, que tendrá lugar el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

Es un gran día y es un deporte formidable”, dijo el mandatario en la alfombra roja del Kennedy Center, donde se celebrará el sorteo y ha estado en compañía del jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

