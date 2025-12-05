Trump celebra un “gran día” antes del sorteo del Mundial de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó este viernes “un gran día” poco antes del inicio en Washington del sorteo del Mundial de fútbol de 2026, que tendrá lugar el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es un gran día y es un deporte formidable”, dijo el mandatario en la alfombra roja del Kennedy Center, donde se celebrará el sorteo y ha estado en compañía del jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Escuche W Radio en vivo aquí: