Cuándo publicarán el calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Fechas y horas
El grupo de Colombia está integrado por la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica o Congo.
Con el sorteo de la fase de grupos y el fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026 realizado este viernes 5 de diciembre, se confirmaron los 12 grupos que integrarán la competición de fútbol más importante del mundo.
La Selección Colombia estará integrando el Grupo K, conformado por Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1, es decir, entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.
Sin embargo, la FIFA anunció que publicará el calendario completo y las sedes de los partidos este sábado 6 de diciembre a las 12:00 del mediodía (hora en Colombia).
- Lea también: Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo de la FIFA: ¿hay ‘grupo de la muerte’?
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a 42 representantes de los equipos clasificados, analizarán cada uno de los partidos, pues se trata de uno de los momentos más importantes y significativos en el camino a la competición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
De esta manera, se confirmarán las 16 sedes y los horarios de los 104 partidos de la competición, donde los aficionados podrán conocer y programar el torneo que irá desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026.
Asimismo, para aquellas personas que estén interesadas en viajar y comprar tiquetes para los partidos, ahora tendrán la información completa sobre en dónde y a qué horas, podrán apoyar a sus equipos o asistir a los partidos de su mayor interés.
- Lea también: Así quedó el grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026: podría ser el último Mundial de Messi
¿Dónde ver la transmisión de la FIFA?
Programada para comenzar a las 12:00 del mediodía, la transmisión se llevará a cabo desde Washington DC., donde usted podrá seguirla en vivo a través de las plataformas de la FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal oficial de la FIFA en YouTube.
Además, W Radio tendrá toda la información por medio de sus canales digitales.
Vea los grupos completos:
¿Cómo quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica?
- Brasil: se medirá a Marruecos, Escocia, Haití
- Argentina: enfrentará a Marruecos, Escocia, Haití
- Colombia: jugará contra Portugal, Colombia, Uzbekistán y ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia
- Ecuador: afrontará sus juegos ante Alemania, Costa de Marfil, Curazao
- Paraguay: se medirá a Estados Unidos, Australia y el ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo.
- Uruguay: contra España, Arabia Saudita y Cabo Verde
- Bolivia (en caso de clasificar): Francia, Senegal y Noruega.
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles