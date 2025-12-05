Cuándo publicarán el calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Fechas y horas

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. FOTO: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images / Michael Regan - FIFA

Con el sorteo de la fase de grupos y el fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026 realizado este viernes 5 de diciembre, se confirmaron los 12 grupos que integrarán la competición de fútbol más importante del mundo.

La Selección Colombia estará integrando el Grupo K, conformado por Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1, es decir, entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

Sin embargo, la FIFA anunció que publicará el calendario completo y las sedes de los partidos este sábado 6 de diciembre a las 12:00 del mediodía (hora en Colombia).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a 42 representantes de los equipos clasificados, analizarán cada uno de los partidos, pues se trata de uno de los momentos más importantes y significativos en el camino a la competición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, se confirmarán las 16 sedes y los horarios de los 104 partidos de la competición, donde los aficionados podrán conocer y programar el torneo que irá desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026.

Asimismo, para aquellas personas que estén interesadas en viajar y comprar tiquetes para los partidos, ahora tendrán la información completa sobre en dónde y a qué horas, podrán apoyar a sus equipos o asistir a los partidos de su mayor interés.

¿Dónde ver la transmisión de la FIFA?

Programada para comenzar a las 12:00 del mediodía, la transmisión se llevará a cabo desde Washington DC., donde usted podrá seguirla en vivo a través de las plataformas de la FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal oficial de la FIFA en YouTube.

Además, W Radio tendrá toda la información por medio de sus canales digitales.

Vea los grupos completos:

¿Cómo quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica?

Brasil: se medirá a Marruecos, Escocia, Haití

se medirá a Marruecos, Escocia, Haití Argentina : enfrentará a Marruecos, Escocia, Haití

: enfrentará a Marruecos, Escocia, Haití Colombia: jugará contra Portugal, Colombia, Uzbekistán y ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia

jugará contra Portugal, Colombia, Uzbekistán y ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia Ecuador: afrontará sus juegos ante Alemania, Costa de Marfil, Curazao

afrontará sus juegos ante Alemania, Costa de Marfil, Curazao Paraguay: se medirá a Estados Unidos, Australia y el ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo.

se medirá a Estados Unidos, Australia y el ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo. Uruguay: contra España, Arabia Saudita y Cabo Verde

contra España, Arabia Saudita y Cabo Verde Bolivia (en caso de clasificar): Francia, Senegal y Noruega.

