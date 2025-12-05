Canción OFICIAL del Mundial 2026: Letra completa de ‘’Somos Más" con Carlos Vives

Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin en los Billboard Latin Music Awards, Copa del Mundo. Foto: Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images/ Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Ya se dio a conocer la canción que acompañará el Mundial 2026 que tendrá cómo sede Estados Unidos, México y Canadá, esta Copa del Mundo 2026 será diferente a como conocemos los certámenes, pues por primera vez en su historia, 48 selecciones en total estarán presentes y será el primero en jugarse en tres países diferentes.

Para esta edición del evento más importante del fútbol a nivel mundial, los encargados de la canción oficial ‘Somos Más’, fueron el colombiano, Carlos Vives, la argentina, Emilia, el puertorriqueño, Wisin y el mexicano, Xavi.

La canción busca transmitir los mensajes de celebración, unidad, libertad y sentimiento de pertenencia, resaltando la diversidad cultural del mundo.

Esta es la letra de la canción oficial

Salgo por la calle, el cielo tiene otro color

Siento la emoción en el ambiente

La prendí la tele, allá afuera hace calor

Hoy tengo una cita con mi Sele

Hoy no es un día cualquiera, no

Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla

Ponte la camiseta y trae toda la barra

Salta la ola y canta un gol con toda el alma

Cada vez somos más

Un mundial de banderas que juegan un partido

Cada vez más y más

Es el mundo que abraza la libertad

Sube tu bandera, se acabó la espera

Empezó el mundial y puede ganar cualquiera

No importa la raza, aquí no hay frontera

Nos unimos para que el país se prendiera

Eres el gozo de tu selección

Corre en la cancha con el corazón

Ya están los equipos en formación

Y quiero cantar un gol

Si vuelvo al pasado aún conservo la emoción

De ese gran momento imperdurable

Hoy nos abrazamos y lloramos ese gol

En aquel partido inolvidable

Hoy no es un día cualquiera, no

Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla

Ponte la camiseta y trae toda la barra

Salta la ola y canta un gol con toda el alma

Cada vez somos más

Un mundial de banderas que juegan un partido

Cada vez más y más

Es el mundo que abraza la libertad

El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo

El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero

El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo

El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero

Cada vez somos más

Un mundial de banderas que juegan un partido

Cada vez más y más

Es el mundo que abraza la libertad

Escuche la canción aquí:

Escuche W Radio en vivo: