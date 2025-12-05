Canción OFICIAL del Mundial 2026: Letra completa de ‘’Somos Más" con Carlos Vives
En esta Copa del Mundo participarán 48 selecciones en total
Ya se dio a conocer la canción que acompañará el Mundial 2026 que tendrá cómo sede Estados Unidos, México y Canadá, esta Copa del Mundo 2026 será diferente a como conocemos los certámenes, pues por primera vez en su historia, 48 selecciones en total estarán presentes y será el primero en jugarse en tres países diferentes.
Para esta edición del evento más importante del fútbol a nivel mundial, los encargados de la canción oficial ‘Somos Más’, fueron el colombiano, Carlos Vives, la argentina, Emilia, el puertorriqueño, Wisin y el mexicano, Xavi.
La canción busca transmitir los mensajes de celebración, unidad, libertad y sentimiento de pertenencia, resaltando la diversidad cultural del mundo.
Esta es la letra de la canción oficial
Salgo por la calle, el cielo tiene otro color
Siento la emoción en el ambiente
La prendí la tele, allá afuera hace calor
Hoy tengo una cita con mi Sele
Hoy no es un día cualquiera, no
Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla
Ponte la camiseta y trae toda la barra
Salta la ola y canta un gol con toda el alma
Cada vez somos más
Un mundial de banderas que juegan un partido
Cada vez más y más
Es el mundo que abraza la libertad
Sube tu bandera, se acabó la espera
Empezó el mundial y puede ganar cualquiera
No importa la raza, aquí no hay frontera
Nos unimos para que el país se prendiera
Eres el gozo de tu selección
Corre en la cancha con el corazón
Ya están los equipos en formación
Y quiero cantar un gol
Si vuelvo al pasado aún conservo la emoción
De ese gran momento imperdurable
Hoy nos abrazamos y lloramos ese gol
En aquel partido inolvidable
Hoy no es un día cualquiera, no
Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla
Ponte la camiseta y trae toda la barra
Salta la ola y canta un gol con toda el alma
Cada vez somos más
Un mundial de banderas que juegan un partido
Cada vez más y más
Es el mundo que abraza la libertad
El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo
El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero
El mundial es nuestro, lo canta todo el pueblo
El mundial es nuestro, lo canta el mundo entero
Cada vez somos más
Un mundial de banderas que juegan un partido
Cada vez más y más
Es el mundo que abraza la libertad
