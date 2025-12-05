Así quedó el grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026: podría ser el último Mundial de Messi

Este viernes, 5 de noviembre, se sorteó la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en donde todas las selecciones, a excepción de los repechajes, conocieron sus rivales en cada zona.

Lea más: Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo de la FIFA: ¿hay ‘grupo de la muerte’?

Así, una de las expectativas, a parte de Colombia claramente , era la de cómo quedaría el grupo de la Selección Argentina, reciente campeona del Mundo en Qatar 2022.

Lo anterior porque, por edad, el Mundial de 2026 podría ser la última cita mundialista que jugaría el astro argentino Lionel Messi.

Por eso, en W Radio le contamos cómo quedó el grupo de la ‘Albiceleste’.

Así quedó el grupo de la Selección Argentina

Vea cómo quedó el grupo de Argentina para el Mundial de 2026.

Grupo J

1. Argentina 2. Argelia 3. Austria 4. Jordania

Vea cómo quedó toda la fase de grupos del Mundial 2026

¿Cuándo iniciará el Mundial de 2026?

Pues bien, no es un secreto que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Así, para este 2026 la Copa del Mundo retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Lea también: Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: El Mundial 2026 será el último que jugará

En esa línea, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Escuche W Radio en vivo: