Mundial 2026: Así quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica

Terminó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, dejando sorpresas como el enfrentamiento que tendrá la Selección Colombia con la Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los equipos favoritos para ganar el torneo.

No obstante, Ecuador tiene uno de los grupos más complicados, pues enfrenta a Alemania, campeona del mundo, y a Costa de Marfil, el vigente campeón de África.

¿Cómo quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica?

Brasil: se medirá a Marruecos, Escocia, Haití

Argentina : enfrentará a Marruecos, Escocia, Haití

jugará contra Portugal, Uzbekistán y ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia

jugará contra Portugal, Colombia, Uzbekistán y ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia Ecuador: afrontará sus juegos ante Alemania , Costa de Marfil, Curazao

afrontará sus juegos ante , Costa de Marfil, Curazao Paraguay: se medirá a Estados Unidos, Australia y el ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo.

se medirá a Estados Unidos, Australia y el ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo. Uruguay: contra España, Arabia Saudita y Cabo Verde

contra España, Arabia Saudita y Cabo Verde Bolivia (en caso de clasificar): Francia, Senegal y Noruega.

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica, (Ganador entre Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda)

México, República de Corea, Sudáfrica, (Ganador entre Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, (ganador entre Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia)

Canadá, Suiza, Qatar, (ganador entre Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia) Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Brasil, Marruecos, Escocia, Haití Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, (ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo)

Estados Unidos, Australia, Paraguay, (ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo) Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, (ganador entre Ucrania, Suecia, Albania o Polonia)

Países Bajos, Japón, Túnez, (ganador entre Ucrania, Suecia, Albania o Polonia) Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, (ganador entre Irak, Bolivia y Surinam)

Francia, Senegal, Noruega, (ganador entre Irak, Bolivia y Surinam) Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Argentina, Austria, Argelia, Jordania Grupo K: Portugal, Colombia , Uzbekistán, (ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia)

Portugal, , Uzbekistán, (ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia) Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana