Mundial 2026: Así quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica
Ecuador y Colombia tienen dos de los grupos más fuertes en el Mundial 2026, ¿cómo quedaron las demás selecciones sudamericanas?
Terminó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, dejando sorpresas como el enfrentamiento que tendrá la Selección Colombia con la Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los equipos favoritos para ganar el torneo.
No obstante, Ecuador tiene uno de los grupos más complicados, pues enfrenta a Alemania, campeona del mundo, y a Costa de Marfil, el vigente campeón de África.
¿Cómo quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica?
- Brasil: se medirá a Marruecos, Escocia, Haití
- Argentina: enfrentará a Marruecos, Escocia, Haití
- Colombia: jugará contra Portugal, Colombia, Uzbekistán y ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia
- Ecuador: afrontará sus juegos ante Alemania, Costa de Marfil, Curazao
- Paraguay: se medirá a Estados Unidos, Australia y el ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo.
- Uruguay: contra España, Arabia Saudita y Cabo Verde
- Bolivia (en caso de clasificar): Francia, Senegal y Noruega.
Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica, (Ganador entre Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda)
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, (ganador entre Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia)
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, (ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo)
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, (ganador entre Ucrania, Suecia, Albania o Polonia)
- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, (ganador entre Irak, Bolivia y Surinam)
- Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, (ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia)
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana
