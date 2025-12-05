Deportes

Mundial 2026: Así quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica

Ecuador y Colombia tienen dos de los grupos más fuertes en el Mundial 2026, ¿cómo quedaron las demás selecciones sudamericanas?

Copa del Mundo y selecciones Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Fotos: (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images) / (Photo by Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images) / (Photo by Alejandro Teran/Eurasia Sport Images/Getty Images) / (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) / (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Copa del Mundo y selecciones Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Fotos: (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images) / (Photo by Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images) / (Photo by Alejandro Teran/Eurasia Sport Images/Getty Images) / (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) / (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Terminó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, dejando sorpresas como el enfrentamiento que tendrá la Selección Colombia con la Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los equipos favoritos para ganar el torneo.

No obstante, Ecuador tiene uno de los grupos más complicados, pues enfrenta a Alemania, campeona del mundo, y a Costa de Marfil, el vigente campeón de África.

¿Cómo quedaron los grupos de las selecciones de Sudamérica?

  • Brasil: se medirá a Marruecos, Escocia, Haití
  • Argentina: enfrentará a Marruecos, Escocia, Haití
  • Colombia: jugará contra Portugal, Colombia, Uzbekistán y ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia
  • Ecuador: afrontará sus juegos ante Alemania, Costa de Marfil, Curazao
  • Paraguay: se medirá a Estados Unidos, Australia y el ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo.
  • Uruguay: contra España, Arabia Saudita y Cabo Verde
  • Bolivia (en caso de clasificar): Francia, Senegal y Noruega.

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica, (Ganador entre Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda)
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, (ganador entre Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia)
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, (ganador entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo)
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, (ganador entre Ucrania, Suecia, Albania o Polonia)
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, (ganador entre Irak, Bolivia y Surinam)
  • Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, (ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia)
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

Lea más: Canción OFICIAL del Mundial 2026: Letra completa de ‘’Somos Más" con Carlos Vives

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad